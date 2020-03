#Zostańwdomu – policjanci sprawdzają miejsca kwarantanny Data publikacji 19.03.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci na bieżąco sprawdzają miejsca kwarantanny. Tym razem brakiem odpowiedzialności wykazała się mieszkanka powiatu grajewskiego, która wróciła zza granicy i opuściła swoje miejsce zamieszkania. Policja kolejny raz apeluje o przestrzeganie wprowadzonych ograniczeń. W obecnej sytuacji, hasło #Zostańwdomu ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa nas wszystkich.

Policjanci sprawdzając miejsca kwarantanny ustalili, że mieszkanka powiatu grajewskiego opuściła miejsce zamieszkania. Policjanci dzwonili do kobiety około 13.45. Ta jednak nie odbierała. Po kilku minutach, funkcjonariusze zauważyli osobę, która zmierza w ich kierunku. Jak się okazało, była to osoba objęta kwarantanną. Mundurowi zachowując bezpieczną odległość ustalił, że kobieta opuściła miejsce zamieszkania, gdyż wróciła zza granicy nocą a w domu nie miała żywności. Poprosiła o zrobienie zakupów znajomego. W trakcie rozmowy z funkcjonariuszami dodała, że odbierając zakupy zachowała odpowiednią odległość od mężczyzny, a idąc w umówione miejsce nie mijała żadnych osób. Mundurowi powiedzieli kobiecie, że ma natychmiast wrócić do domu i przestrzegać wprowadzonych ograniczeń. W obecności policjantów osoba wróciła do mieszkania. O takich sytuacjach funkcjonariusze powiadamiają służby sanitarne.

Policjanci codziennie otrzymują aktualne listy osób objętych kwarantanną. Mundurowi udają się w teren i dokonują sprawdzeń właściwego realizowania obowiązku przebywania w izolacji domowej. Sprawdzenia odbywają się w miarę możliwości w pobliżu miejsca kwarantanny, głównie telefonicznie za pomocą służbowego telefonu komórkowego, z odległości umożliwiającej potwierdzenie pobytu osoby w wyznaczonym miejscu - bez bezpośredniego kontaktu z osobami poddanymi kwarantannie. Kontakt z policjantami ma zapewnić bezpieczeństwo zarówno funkcjonariuszom, jak i osobom objętym kwarantanną. Poza sprawdzeniem, czy osoba jest w miejscu wskazanym, funkcjonariusze pytają ją również o to, czy potrzebna jest jej pomoc lub wsparcie.

Apelujemy o rozsądek. Jeśli jesteśmy objęci kwarantanną, to mamy obowiązek być w miejscu kwarantanny!