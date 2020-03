Policyjne motocykle już na rybnickich drogach Data publikacji 19.03.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Wraz z poprawą pogody, na drogach pojawia się coraz więcej jednośladów. Pamiętajmy, aby odpowiednio przygotować nasze motocykle do sezonu. Od ich stanu technicznego, zależy bowiem bezpieczeństwo nasze oraz innych użytkowników dróg. Także policyjne motocykle zostały odpowiednio przygotowane i wyruszyły już w pierwsze patrole po drogach powiatu rybnickiego.

Wyższa temperatura oraz słoneczne dni sprawiły, że na drogach naszego miasta i powiatu pojawili się miłośnicy jednośladów. Policjanci przypominają, że aby móc bezpiecznie cieszyć się z jazdy, należy odpowiednio przygotować pojazd do sezonu. Po długim okresie zimowania konieczny jest przegląd techniczny oraz ocena stanu podstawowych elementów takich jak: opony, poziom płynów, stan oleju, sprawność układów hamownia czy światła. Od tych podstawowych elementów zależy bowiem nasze bezpieczeństwo. Policyjne motocykle zostały już przygotowane do sezonu i rozpoczęły patrole. Można je zobaczyć na drogach całego powiatu rybnickiego. Przez okres kiedy pozwoli na to pogoda, policyjni motocykliści pilnować będą naszego bezpieczeństwa oraz reagować na kierowców poruszających się jednośladami. Policjanci apelują do kierowców o rozwagę podczas jazdy. Te słowa dotyczą zarówno motocyklistów, jak również kierujących innymi pojazdami. Wszystkim podróżującym życzymy przede wszystkim takiej samej ilości powrotów, co wyjazdów.

(KWP w Katowicach / mw)