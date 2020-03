Przebrani w kombinezony oferują płyny dezynfekujące na koronawirusa, a później okradają mieszkania Data publikacji 19.03.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Lubuscy policjanci przestrzegają przed osobami, które wykorzystują sytuację związaną z koronawirusem. Oszuści przebrani w kombinezony proponują dezynfekcję mieszkań, później plądrują i okradają z kosztowności i pieniędzy tych, którzy im zaufali. Uważajmy!

Nie tylko służby mundurowe i sanitarne zaangażowane są w walkę z pandemią. Każdy ma swoje obowiązki, aby jak najszybciej poradzić sobie z rozprzestrzeniającym się wirusem. Niestety wciąż pojawiają się ci, którzy ten czas wykorzystują na to, aby kogoś oszukać i zdobyć jego kosztowności. Wymyślają coraz oryginalniejsze sposoby, aby przekonać swoje przyszłe ofiary nieważne jak podle ważne, aby było skutecznie. Cel dla nich uświęca środki. A jest jeden - wzbogacić się kosztem niewinnych i nic niepodejrzewających osób. Bez skrupułów zdobywają pieniądze i kosztowności tych, którzy im zaufali.

Nowa forma oszustw już pojawiła się w Polsce. Osoby przebrane w kombinezony, okulary ochronne, maseczki podszywają się pod służby sanitarne i proponują przypadkowym osobom dezynfekcję ich mieszkań. Osoby robiące wszystko, aby uniknąć zarażenia koronawirusem, coraz częściej godzą się na to. Tymczasem kiedy jedna osoba realizuje pseudodezynfekcję, inna plądruje i czyści mieszkanie z wartościowych przedmiotów oraz gotówki.

Pamiętajmy, że służby sanitarne nie działają w ten sposób. Przede wszystkim zawsze wskazany, a nawet konieczny wydaje się telefon do pracowników sanepidu czy instytucji, na którą powołują się takie osoby. Absolutnie nie wpuszczajmy ich do mieszkania pod żadnym pretekstem. Do tego dochodzą szczególnie kwestie zdrowotne - szczególnie dziś. O takich sytuacjach prosimy powiadamiać Policję.

(KWP w Gorzowie / mw)