Wałbrzyscy policjanci podczas pełnienia służby uratowali życie 75-letniemu mężczyźnie Data publikacji 19.03.2020 Dzielnicowi z Komisariatu Policji I w Wałbrzychu sierż. szt. Paweł Głębocki i sierż. Paweł Sasim, podczas pełnienia służby udzielili pomocy 75-letniemu mężczyźnie, który leżał na chodniku przy jednej z ulic. Pokrzywdzony nie oddychał i nie miał wyczuwalnego tętna. Policjanci natychmiast podjęli czynności reanimacyjne i wezwali na miejsce służby ratunkowe. Po trwającej 45 minut resuscytacji krążeniowo-oddechowej, przywrócono jego funkcje życiowe. Szybka i prawidłowa reakcja mundurowych, pozwoliła na uratowanie życia mężczyzny.

Dwóch dzielnicowych z Komisariatu Policji I w Wałbrzychu sierż. szt. Paweł Głębocki i sierż. Paweł Sasim pełnili służbę w patrolu zmotoryzowanym w dzielnicy Piaskowa Góra. Około godz. 10.00 podbiegł do nich świadek i poinformował o leżącym na chodniku nieprzytomnym mężczyźnie, który przed chwilą miał się przewrócić. Funkcjonariusze niezwłocznie pobiegli we wskazane miejsce, gdzie zobaczyli leżącego na chodniku 75-letniego mężczyznę. Po sprawdzeniu przez policjantów czynności życiowych okazało się, że brak jest oddechu oraz wyczuwalnego tętna. W związku z powyższym natychmiast podjęli czynności reanimacyjne i prowadzili je na przemian do czasu przyjazdu karetki pogotowia. Po trwającej 45 minut reanimacji wspólnie z zespołem medycznym udało się przywrócić funkcje życiowe.

Przybyły na miejsce zespół pogotowia ratunkowego, potwierdził, iż tylko natychmiastowe podjęcie czynności reanimacyjnych przez funkcjonariuszy, pozwoliło na przywrócenie funkcji życiowych mężczyźnie. 75-letni mieszkaniec Wałbrzycha został przewieziony do szpitala, celem ustalenia przyczyny utraty przytomności.

Nie ma wątpliwości, że obaj policjanci podczas podjętych czynności wykazali się dużym doświadczeniem i czujnością. Szybka i prawidłowa reakcja mundurowych, pozwoliła na uratowanie mężczyźnie życia.

(KWP we Wrocławiu/js)