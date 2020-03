Zaginiona 93-latka odnaleziona przez policjantów Data publikacji 19.03.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Szybkie i sprawne współdziałanie policjantów z Lublina i Kazimierza Dolnego doprowadziło do odnalezienia 93-letniej kobiety, która wyszła z domu w Lublinie w nieznanym kierunku. Sytuacja była o tyle groźna, że kobieta cierpi na zaniki pamięci i wymaga podawania stałych leków. Dzięki informacji policjantów z Lublina i szybkiej reakcji kazimierskich funkcjonariuszy kobieta została odnaleziona w busie jadącym do Kazimierza Dolnego. Trafiła pod opiekę lekarzy.

Policyjna służba to przede wszystkim niesienie pomocy osobom potrzebującym. Interwencje zgłaszane do dyżurnych w całym kraju są bardzo różnorodne i często wymagające niestandardowych działań. Najczęściej sytuacja wymaga też, aby działania te były szybkie i sprawne. Tak było również w tym przypadku.

Wczoraj dyżurna puławskiej policji otrzymała zgłoszenie, że 93-letnia mieszkanka Lublina oddaliła się z domu i nie wiadomo było gdzie przebywa. Jej córka, która zgłosiła zaginięcie, była bardzo zaniepokojona, ponieważ kobieta cierpi na zaniki pamięci oraz wymaga podawania stałych leków.

Na interwencję zostali skierowani policjanci z Kazimierza Dolnego. Z informacji przekazanych przez lubelskich mundurowych wynikało bowiem, że zaginiona może chcieć dotrzeć do gminy Kazimierz Dolny. Szybka i sprawna akcja policjantów doprowadziła do ustalenia i zatrzymania busa, którym mogła podróżować 93-latka. Po jego zatrzymaniu i sprawdzeniu okazało się, że faktycznie, jedzie nim zaginiona kobieta. Ze względu na stan zdrowia, w jakim się znajdowała, policjanci wezwali karetkę pogotowia. Starsza pani trafiła do szpitala, jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

(KWP w Lublinie / kp)