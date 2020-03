Dzwoniąc na numer alarmowy przekaż ważne dla nas informacje Data publikacji 19.03.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Bezmyślność, brak rozsądku i ukrywanie prawdy mogą mieć w tym szczególnym okresie znaczenie dla życia i zdrowia innych osób, w tym służb niosących niezbędną pomoc. Dlatego kolejny raz apelujemy o rozwagę, stosowanie się do nałożonych zasad, a w przypadku zgłaszania pilnej interwencji przekazywanie dyspozytorom numeru alarmowego informacji na temat kontaktu z osobą zarażoną wirusem, czy też decyzji o kwarantannie.

Odpowiedzialność - to słowo powinno mieć teraz szczególne znaczenie. Bezmyślność, brak rozsądku i ukrywanie prawdy mogą mieć w tym szczególnym okresie bardzo duże znaczenie dla życia i zdrowia innych osób, w tym służb niosących niezbędną pomoc. Pamiętajmy, że zatajanie przed służbami informacji co do stanu swojego zdrowia, kontakcie z osobą potencjalnie zakażoną COVID -19 utrudnia nam wykonywanie naszych zadań.

W przypadku kontaktu z dyspozytorem numeru alarmowego 112, w związku ze zgłoszeniem zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu, powinniśmy przekazać informację, o tym, że zostaliśmy objęci kwarantanną lub mogliśmy mieć kontakt z osobą zakażoną koronawirusem. Te informacje są dla nas bardzo ważne. Podejmując taką interwencję policjanci będą mogli właściwe się zabezpieczyć ubierając odpowiednią odzież ochronną.

Przy okazji przypominamy, że w każdym przypadku niestosowania się do decyzji administracyjnej dotyczącej pozostawania w kwarantannie policjanci przekazują taką informacje do służb sanitarnych, które są organem odpowiedzialnym za nakładanie na taką osobę kary w wysokości nawet 5000 zł. W przypadku, gdy do kwarantanny nie będzie stosować się osoba, u której potwierdzono zakażenie – będzie odpowiadać karnie. Kodeks karny - art. 160 kk, 161 kk, i 165 kk przewidują kary pozbawienia wolności.

R.L.R.