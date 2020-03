Konsekwencje wobec osób, które nie stosują się obowiązującej kwarantanny Data publikacji 20.03.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci na Lubelszczyźnie codziennie sprawdzają realizację obowiązku kwarantanny, przez osoby nim objęte. Mundurowi do dnia wczorajszego ustalili łącznie 60 przypadków niezastosowania się do postanowień tej decyzji. Policjanci gromadzą dokumentację w tej sprawie, która wkrótce trafi do sądu. Osoby, które nie stosują się do przepisów obowiązujących w związku z epidemią, muszą się liczyć z poważnymi konsekwencjami prawnymi swoich zachowań.

Każdego dnia policjanci na Lubelszczyźnie otrzymują informacje dotyczące osób, podlegających kwarantannie domowej. Umundurowani policjanci przynajmniej raz na dobę sprawdzają, czy osoby te znajdują się w miejscu kwarantanny oraz, czy nie potrzebują pomocy. Zebrane informacje są na bieżąco przekazywane do służb sanitarnych i wojewodów.

W większości przypadków, osoby poddane domowej izolacji stosują się do postanowień decyzji. Jednak zdarzają się również przypadki bardzo nieodpowiedzialnego zachowania mieszkańców, które opuściły miejsce swojej kwarantanny, nie zważając na zalecenia służb oraz na zdrowie i życie innych osób.

Łącznie funkcjonariusze na terenie woj. lubelskiego ustalili 60 przypadków niestosowania się do decyzji o kwarantannie domowej. Tylko wczoraj, takich przypadków odnotowaliśmy kilka. Tłumaczenia o wyjściu na zakupy do sklepu, czy placówki bankowej nie stanowią żadnej taryfy ulgowej.

Wobec osób, które nie stosują się do postanowień decyzji o kwarantannie, będą wyciągnięte surowe konsekwencje. O takich ujawnianych przypadkach policjanci informują Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który może nałożyć karę nawet 5 tys. zł. Wobec takich nieodpowiedzialnych osób policjanci będą prowadzić czynności wyjaśniające w związku z wykroczenia z art. 116 kw. Mandat za takie wykroczenie może wynosić nawet 500 zł.

Z kolei, jeśli osoba, u której potwierdzono zakażenie oddali się z miejsca, w którym powinna przebywać, będzie odpowiadać zgodnie z art. 161 kk. Za to przestępstwo grozi kara roku pozbawienia wolności.

W przypadku właścicieli firm i lokali usługowych, gastronomicznych i handlowych, którzy nie stosują się do ograniczeń nałożonych na nich Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia w RP stanu zagrożenia epidemicznego, mogą ponieść odpowiedzialność z art. 165 kk lub 54 kw. Za powyższe przestępstwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności, z kolei za wykroczenie — do 500 zł.

(KWP w Lublinie / kp)