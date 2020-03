Uciekł ze szpitala przed wykonaniem testów. Nie uniknie odpowiedzialności Data publikacji 20.03.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Odpowiedzialności za swoje zachowanie nie uniknie mieszkaniec powiatu tomaszowskiego. Mężczyzna uciekł przez okno ze szpitala, w którym miał mieć wykonane testy na obecność koronawirusa. Kiedy policjanci skontaktowali się z nim telefonicznie, nie chciał podać im miejsca swojego pobytu. Nieodpowiedzialny pacjent został odnaleziony tego samego dnia. Za swoje nieodpowiedzialne zachowania wkrótce odpowie przed sądem.

Z ustaleń policjantów wynika, że mieszkaniec powiatu tomaszowskiego kilkanaście dni temu wrócił z Niemiec. Na początku tego tygodnia trafił do szpitala z dolegliwościami, które nie miały związku z wirusem. Podjęto jednak decyzję o poddaniu go testom na jego obecność. Testy miały być wykonane wczoraj. Jak się okazało, zanim to się stało, mężczyzna uciekł przez okno z placówki. Szpital o powyższym zdarzeniu natychmiast zawiadomił policję.

Dyżurny podał komunikat do wszystkich patroli. Do miejsca zamieszkania zostali wysłani mundurowi. Policjanci próbowali nawiązać z nim także kontakt telefoniczny. Gdy w końcu odebrał telefon, stwierdził, że nie powie, gdzie się obecnie znajduje.

Nieodpowiedzialny pacjent został odnaleziony tego samego dnia. Karetka zabrała go do szpitala. Mężczyzna za swoje nieodpowiedzialne zachowania wkrótce odpowie przed sądem.

Jeśli z miejsca wyznaczonego oddali się osoba, u której potwierdzono zakażenie – osoba ta będzie odpowiadać zgodnie z art. 161 kk, który za takie przestępstwa przewiduje karę roku pozbawienia wolności.

Pamiętajmy przede wszystkim, że największym zagrożeniem jest fakt, iż postępując niewłaściwie, możemy pośrednio przyczynić się nawet do zagrożenia zdrowia i życia wielu osób. Dlatego apelujemy do wszystkich o opanowanie i zachowanie trzeźwości umysłu oraz racjonalnego postępowania. Przestrzeganie wprowadzonych zasad wpłynie z pewnością pozytywnie także na nasze własne bezpieczeństwo.

(KWP w Lublinie)