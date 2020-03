Nie przestrzegając kwarantanny narażamy życie i zdrowie innych osób! Data publikacji 20.03.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Od kilku dni policjanci sprawdzają, czy osoby zakwalifikowane przez służby sanitarne do kwarantanny respektują ciążący na nich obowiązek. Liczba osób, które powinny przebywać w wyznaczonym miejscu z dnia na dzień rośnie. Niestety nie wszyscy rozumieją powagę sytuacji i narażają na ryzyko inne osoby.

Kontrole osób objętych kwarantanną są wykonywane wyłącznie przez umundurowanych funkcjonariuszy. Policjanci sprawdzają czy osoby zobligowane przez służby sanitarne do pozostawia w wyznaczonym miejscu stosują się do tego, a także pytają czy nie potrzebują jakiejkolwiek pomocy. Każda osoba objęta kwarantanną domową musi być odpowiedzialna, by nie narażać innych na ryzyko.

Niestety nie wszyscy to rozumieją. W środę, policjanci z Kędzierzyna-Koźla kontrolowali jednego z mężczyzn, który w związku z kwarantanną powinien przebywać w domu. Na miejscu, funkcjonariusze ustalili, że mieszkaniec powiatu opuścił posesję. Dopiero gdy zobaczył radiowóz, wrócił do domu. Mężczyzna nie potrafił wyjaśnić funkcjonariuszom, dlaczego nie stosuje się do kwarantanny.

Policjanci o zaistniałym incydencie natychmiast powiadomili inspektorat sanitarny. Dodatkowo w tej sprawie prowadzą czynności wyjaśniające dotyczące niedostosowania się do obowiązujących nakazów związanych z kwarantanną.

Dlatego apelujemy i przypominamy o odpowiedzialnym zachowaniu, w tym o przestrzeganie wprowadzonych ograniczeń, współpracę i realizowanie poleceń służb. W tym trudnym dla wszystkich momencie ważne jest, aby stosować się do poleceń wszystkich funkcjonariuszy! Osoby objęte kwarantanną powinny, nawet nie z przymusu prawnego, ale społecznego obowiązku dbania o innych współobywateli, poddać się rygorom izolacji. Jeśli jesteśmy objęci kwarantanną, to mamy obowiązek być w miejscu kwarantanny!