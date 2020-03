„Doceniamy co dla nas robicie i chociaż w taki sposób możemy wam pomóc” – społeczeństwo wspiera lubuskich policjantów Data publikacji 20.03.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Wdzięczność to słowo łączące mieszkańców miasta i gminy Gubin z funkcjonariuszami pełniącymi służbę na granicach. Wiele osób doceniając pracę mundurowych pomaga w każdy możliwy sposób, za co bardzo dziękujemy.

W związku z zamknięciem granic, sytuacja w miastach przygranicznych stała się bardzo trudna. Nad bezpieczeństwem mieszkańców i porządkiem na przejściach każdego dnia czuwają policjanci, funkcjonariusze Straży Granicznej, Straży Pożarnej oraz wojska. W tak trudnym dla nas wszystkich czasie, mieszkańcy miasta i gminy Gubin, nie zapominają o funkcjonariuszach i pomagają im w każdy możliwy sposób. Kanapki, termos gorącej kawy przyniesiony w drodze do pracy, na początku wywoływał zaskoczenie na twarzach mundurowych, teraz jak sami mówią przychodzi do nich wiele osób przynosząc ciepłe posiłki, napoje, ciasto, suchy prowiant czy też owoce. Bez względu na porę dnia, zawsze mogą na nich liczyć, podkreślają funkcjonariusze. Od wielu osób można także liczyć na dobre słowo - „doceniamy co dla nas robicie i chociaż w taki sposób możemy wam pomóc” – mówią mieszkańcy. Oferowaną pomoc i słowa wdzięczności zamieszczają także na portalach społecznościowych „W ramach wdzięczności za Waszą trudną pracę, w tak trudnym dla wszystkich czasie, za to że dbacie o nasze bezpieczeństwo i zdrowie”, za co bardzo dziękujemy. O policjantach nie zapominają także przełożeni, którzy niejednokrotnie podczas kontroli sytuacji w miejscach gdzie istnieje możliwość przejścia bądź przejechania przez granicę, osobiście dowożą posiłki, a także dbają we współpracy z lokalnymi władzami, o dobre warunki dla pełniących służbę funkcjonariuszy.

Osobiste słowa podziękowania dla mieszkańców składa I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Krośnie Odrzańskim mł. insp. Maciej Sipek – „dziękuję za okazane zrozumienie, za każde dobre słowo i pomoc jaką niesiecie funkcjonariuszom. Cieszymy się, że możemy liczyć na wsparcie mieszkańców”.

Źródło: podkom. Justyna Kulka

Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim