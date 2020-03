„Jestem na zakupach, zaraz wracam”. Łamane obowiązki kwarantanny Data publikacji 20.03.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Zielonogórscy policjanci podobnie jak koledzy w całym kraju sprawdzają, czy osoby objęte kwarantanną pozostają w miejscu do tego wyznaczonym. Już 20 osób w Lubuskiem zachowało się w sposób nieodpowiedzialny i lekkomyślny, opuszczając swoje miejsce zamieszkania. Konsekwencje tych zachowań będą bardzo groźne. BĄDŹMY ODPOWIEDZIALNI za siebie i innych. Zwalczmy wirusa zdrowym rozsądkiem oraz odpowiedzialnością za siebie i innych.

Policjanci Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze codziennie sprawdzają miejsca kwarantanny. Każdego dnia o różnych porach dzielnicowi kontaktują się telefonicznie z osobą objętą kwarantanną i proszą ją o podejście do okna oraz pokazanie się. Dotychczas prawie wszystkie osoby objęte kwarantanną stosują się do jej zasad. Niestety w ostatnich dwóch dniach trzy osoby wykazały się wielką nieodpowiedzialnością. Kiedy policjanci przyjechali do miejsca, w którym powinny przebywać i skontaktowali się z nimi telefonicznie, okazało się, że są w zupełnie innych miejscach. Jedna z osób wręcz beztrosko oznajmiła „jestem na zakupach, zaraz wracam”. Policjanci natychmiast polecili tym osobom powrót do miejsca kwarantanny i poinformowali, że w tej sytuacji zostaną powiadomione służby sanitarne oraz skierowane wnioski o ukaranie za popełnienie wykroczenia z art.116 KW – za które grzywna może wynieść nawet 5000 zł.

Policjanci z KMP w Zielonej Górze codziennie otrzymują aktualne listy osób objętych kwarantanną. Patrole jadą w teren i sprawdzają, czy obowiązek przebywania w izolacji domowej sprawdzeń realizowany jest właściwie. Sprawdzenia odbywają się w miarę możliwości jak najbliżej miejsca kwarantanny - za pomocą służbowego telefonu komórkowego. Zachowywana jest bezpieczna odległość umożliwiająca potwierdzenie pobytu osoby w wyznaczonym miejscu. Policjanci jednak nie mają bezpośredniego kontaktu z osobami poddanymi kwarantannie. Taka forma kontaktu z funkcjonariuszami ma zapewnić bezpieczeństwo zarówno im, jak i osobom objętym kwarantanną. Poza sprawdzeniem, czy osoba jest we wskazanym miejscu, policjanci pytają również, czy nie jest potrzebna dodatkowa pomoc lub inne wsparcie.

BARDZO PROSIMY O ROZSĄDEK. JEŻELI JESTEŚ OBJĘTY KWARANTANNĄ - #ZOSTAŃWDOMU!

(KWP w Gorzowie / mw)