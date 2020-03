BÓJKA PSEUDOKIBICÓW W GORZOWIE. POLICJA JUŻ ZATRZYMAŁA 9 OSÓB Data publikacji 22.03.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Gorzowscy policjanci wspólnie z Prokuraturą Rejonową ustalają okoliczności i osoby uczestniczące w bójce. Grupa około 30 pseudokibiców okładała się pięściami i kopała na jednej z gorzowskich ulic. Szybka reakcja policjantów pozwoliła jeszcze na gorącym uczynku zatrzymać dziewięciu z nich. Trwają działania procesowe oraz operacyjne ukierunkowane na ustalenie i zatrzymanie pozostałych. W tej sprawie śledczy wnioskują o areszty.

To była regularna bitwa. Grupa zakapturzonych i ubranych w kominiarki napastników okładała się pięściami i kopała nawzajem. Jako arenę walki osoby te wybrały jedną z gorzowskich ulic. Wszystko to działo się po godzinie 18.00 przy skrzyżowaniu ulicy Warszawskiej i Parkowej. Na sygnał od osoby zgłaszającej błyskawicznie zareagowali policjanci. Do dyspozycji oficera dyżurnego były właściwie wszystkie gorzowskie patrole. Na miejsce szybko zostały skierowane dostępne siły. Wśród nich policjanci z ogniwa patrolowo-interwencyjnego, wywiadowcy, policjanci ruchu drogowego oraz dzielnicowi. Funkcjonariusze dotarli na miejsce kiedy w powietrzu unosił się jeszcze kurz po stoczonej walce. W ręce policjantów wpadło 9 napastników biorących w niej udział. Ale kolejne zatrzymania są tylko kwestią czasu. Jest to z kolei efektem pracy policjantów śledczych, kryminalnych oraz prokuratorów z Gorzowa. A ta łatwa nie jest bowiem zatrzymani odmawiają wyjaśnień podczas już prowadzonych czynności procesowych. Te rozpoczęły się w niedzielę. Wszyscy usłyszą zarzuty związane z udziałem w bójce lub pobiciu, podczas której narazili współuczestników na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia. Wszystko to procesowo powiązane będzie z czynem o charakterze chuligańskim, bowiem doszło do rażącego zlekceważenia porządku prawnego. Zatrzymani to młode osoby w wieku od 19 do 31 lat.

Zebrany materiał dowodowy wstępnie potwierdza, że mieliśmy do czynienia z ustawką grup pseudokibiców. Świadczą o tym zabezpieczone przez policjantów przedmioty. To kominiarki z emblematami klubów sportowych oraz ochraniacze na szczękę. Dalsze działania będą prowadzone równolegle pod kątem procesowym, uzupełniając już dotychczas zebrany materiał dowodowy oraz operacyjny. Gorzowscy policjanci będą dążyć do kolejnych ustaleń pozwalających na zatrzymania pozostałych pseudokibiców biorących udział w tej bójce. Pomóc w tym ma zabezpieczony monitoring, nagrania oraz informacje od świadków, które mogą być kluczowe i o którą zabiegają śledczy.

Prokuratura Rejonowa w Gorzowie wystpąpi z wnioskiem do Sądu o zastosowanie wobec wszystkich zatrzymanych przez policjantów napastników środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Do sprawy będziemy wracać podczas kolejnych zatrzymań.

Opracował: nadkom. Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy KWP w Gorzowie Wlkp.

foto / video: podkom. Maciej Kimet