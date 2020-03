#Zostanwdomu - radomskich policjantów wspierają Terytorialsi. By odciążyć służby mundurowe możecie zainstalować aplikację „Kwarantanna domowa” Data publikacji 23.03.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Mazowieccy policjanci cały sprawdzają jaki jest stan kilkuset mieszkańców województwa mazowieckiego, którzy pozostają w kwarantannie. Mundurowych z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu od wczoraj wpierają żołnierze z 62 Batalionu Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej w Radomiu. Jeżeli osoby, z którymi mają kontakt, potrzebują wsparcia, informacje takie trafią do odpowiednich instytucji. Możliwe jest też wysłanie zdjęcia zamiast wizyty policjantów - tak, dzięki aplikacji „Kwarantanna domowa” może wyglądać nasze 14 dni w domu.

Każdego dnia rośnie liczba osób objętych kwarantanną domową. To Polacy, którzy wrócili z zagranicy, ale i osoby, które miały kontakt z ludźmi zarażonymi koronawirusem. Z kwarantanną wiążą się pewne obowiązki. To m.in. zakaz opuszczania miejsca, w którym ją odbywamy. Wszystko po to, by zapewnić bezpieczeństwo nam wszystkim, zarówno osobom objętym kwarantanną, jak i ich bliskim, czy sąsiadom.

Jednym z zadań funkcjonariuszy jest sprawdzenie, czy osoby objęte kwarantanną znajdują się pod wskazanym adresem. Każdego dnia policjanci na Mazowszu otrzymują informacje dotyczące osób, podlegających kwarantannie domowej. Od wczoraj mundurowych z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu wpierają żołnierze z 62 Batalionu Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej w Radomiu. Policjanci i żołnierze, którzy sprawdzają miejsce pobytu osób przebywających w kwarantannie domowej nie mają z nimi bezpośredniego kontaktu. Korzystają z telefonów komórkowych. Radomscy policjanci patrolują także okolice szpitali, by w razie potrzeby podjąć natychmiastową interwencję.

Jednak jeśli chcesz ułatwić nam pracę, możesz ściągnąć aplikację „Kwarantanna domowa”. Nie ma możliwości, by z aplikacji korzystały osoby nieobjęte kwarantanną. Jej system jest połączony z bazą numerów telefonów osób, które zostały zobowiązane do przejścia kwarantanny. Każdego dnia kwarantanny do objętych nią osób - które zainstalowały i aktywowały aplikację - będzie SMS-em wysłana prośba o wykonanie zadania. Bardzo prostego i zawsze takiego samego. Zrobienia selfie. Dzięki geolokalizacji oraz nowoczesnemu systemowi porównywania twarzy będzie wiadomo, że to na pewno ta osoba i że przechodzi kwarantannę w miejscu zadeklarowanym w formularzu lokalizacyjnym. Pomoże w tym zrobione przy aktywacji zdjęcie referencyjne. To do niego będą porównywane kolejne przesłane fotografie. Aplikację można pobrać na telefony z androidem oraz systemem iOS.

Zespół Prasowy KWP