Zaatakował policjantów, którzy ratowali ludzkie życie

Do zdarzenia doszło w sobotę około godz. 23.00 w centrum Katowic. Ze wstępnych ustaleń wynika, że doszło do bójki, w trakcie której jeden z mężczyzn został postrzelony. Na miejsce przyjechali katowiccy wywiadowcy, którzy natychmiast udzielili pomocy medycznej rannemu mężczyźnie. Kiedy ratowali ludzkie życie, zostali zaatakowani przez agresywnego 34-latka. Policjanci musieli natychmiast zareagować na jego atak i użyli broni, raniąc napastnika. Obaj ranni mężczyźni zostali przewiezieni do szpitala, gdzie udzielono im pomocy medycznej. Przy wsparciu policyjnych kontrterrorystów zatrzymany został również 54-latek, którego osadzono w policyjnym areszcie. Czynności w sprawie trwają.

(KWP w Katowicach / kp)