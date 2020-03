Zadbajmy o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży Data publikacji 23.03.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj W związku z nadejściem kalendarzowej wiosny, każdego roku dzieci i młodzież gromadziła się na wspólnym świętowaniu tej wyczekiwanej pory roku. W tym roku z uwagi na wprowadzony stan epidemii jest to niemożliwe. Wspólne spotkania, zabawy, czy wycieczki niosą za sobą wysokie niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania się wirusa. Dlatego policjanci apelują do młodzieży o stosowanie się do zaleceń służb i pozostanie w domach, a rodziców o prawidłowy nadzór nad podopiecznymi.

Obecnie w związku z zamknięciem placówek oświatowych, dzieci i młodzież szkolna obowiązek szkolny realizuje w swoich domach. Ma to na celu wyeliminowanie zagrożenia spowodowanego koniecznością wspólnego spotykania się młodzieży w większych grupach na zajęciach lekcyjnych i pozostanie w domach. Spędzanie wspólnego czasu w większym gronie i wspólne zabawy, czy wycieczki, mogą nieść poważne zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się wirusa.

Dlatego też policjanci podczas służby zwracać będą uwagę na przypadki gromadzenia się młodzieży. Będziemy w okolicach parków, skwerów, a także rejony dworców, sklepów, czy galerii handlowych, które nadal pozostają otwarte.

Apelujemy do rodziców i opiekunów nieletnich o zwrócenie szczególnej uwagi na to, co robią, gdzie i z kim przebywają nasze dzieci i młodzież. Pamiętajmy, że w dobie panującej epidemii, troska o życie i zdrowie staje się nadrzędnym celem.

Apelujemy o wzajemne wsparcie oraz spokój i rozwagę oraz stosowanie się do zaleceń służb!

(KWP w Lublinie)