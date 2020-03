#NIEHEJTUJĘ – #INSPIRUJĘ – konkurs dla mieszkańców gminy Leżajsk Data publikacji 23.03.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Hejt w sieci jest zjawiskiem, które może dotknąć każdego z nas. Pozorna internetowa anonimowość sprawia, że wiele osób obraża innych. Aby przeciwdziałać takim zachowaniom, Gmina Leżajsk wspólnie z komendą wojewódzką w Rzeszowie i powiatową w Leżajsku, zorganizowali konkurs #NIEHEJTUJĘ – #INSPIRUJĘ. Dedykowany jest dzieciom, młodzieży i ich rodzinom z gminy Leżajsk.

Plakat #NIE HEJTUJĘ - INSPIRUJĘ - Gmina Leżajsk

Jeszcze kilka dni temu nikt z nas nie pomyślał o tym, że może nas coś zatrzymać - w nieustannym pośpiechu, mijaniu się, gonitwie za nieznanym. Brak czasu był usprawiedliwieniem na wszystko. Świt jednak zatrzymał się! Koronawirus - wstrzymujemy oddech ze strachu o swoje zdrowie, życie i o swoich najbliższych. Niestety razem z chorobą pojawił się także ludzki hejt. Może warto w tym trudnym dla wszystkich czasie odnaleźć człowieka w człowieku i wykrzesać w swoim sercu obrobię ludzkiej solidarności.

Stąd pomysł na konkurs dla mieszkańców powiatu leżajskiego #NIEHEJTUJĘ - #INSPIRUJĘ. Głównym jego celem jest walka z hejtem i mową nienawiści w sieci. Często milczenie, bierność i brak reakcji na hejt powodują, że sprawcy działają w poczuciu złudnej anonimowości. Nie mając kontaktu z ofiarą, pozwalają sobie na dużo więcej niż w realnym świecie. Hejt w sieci wiąże się także z konsekwencjami nie tylko dla samych ofiar, ale też dla innych, którzy oswajają się z przemocą i funkcjonują w atmosferze przyzwolenia na nią.

Aby przeciwdziałać tym negatywnym emocjom, rodziny powiatu leżajskiego, które zmuszone są do siedzenia w domach zachęcamy do pokazania w dowolnej formie m. in. plastycznej, filmowej, fotograficznej - jak można walczyć z hejtem, mową nienawiści oraz ludzką nieżyczliwością. Spędźmy ten trudny dla wszystkich czas kreatywnie i obudźmy uśpione w nas zdolności plastyczne, zabawmy się w reżyserów, scenarzystów i fotografów.

Konkurs #NIEHEJTUJĘ - #INSPIRUJĘ zorganizowała Gmina Leżajsk, a współorganizatorami są Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie i Komenda Powiatowa Policji w Leżajsku.

Szczegóły dotyczące konkursu oraz sposobu przekazywania prac znajdują się na stronie Gminy Leżajsk.

ZAPRASZAMY DO RODZINNEJ ZABAWY