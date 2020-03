Policjanci na wolnym zatrzymali poszukiwanego Data publikacji 23.03.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Policjanci z Komisariatu Policji w Zabłudowie będąc w czasie wolnym od służby, zatrzymali poszukiwanego przez sąd 36-latka. Mężczyzna natychmiast trafił do aresztu. 36-latek miał do odbycia karę pozbawienia wolności za kradzież.

Policjanci z Komisariatu Policji w Zabłudowie aspirant Tomasz Chardziejko i aspirant Piotr Rzepniewski w sobotę, 21.03.2020 r., wieczorem, tuż po 21, jechali krajową "dziewiętnastką" z Białegostoku do Zabłudowa. Przejeżdżając przez miejscowość Kuriany, zauważyli siedzącego na przystanku autobusowym mężczyznę odpowiadającego rysopisowi poszukiwanego. Przypuszczenia funkcjonariuszy potwierdziły się, gdy zatrzymali pojazd i podeszli bliżej do mężczyzny. Okazał się nim 36-letni mieszkaniec gminy Zabłudów. Mężczyzna był poszukiwany przez sąd do odbycia kary pozbawienia wolności za kradzież. Zatrzymany najbliższe dni spędzi w areszcie.

(KWP w Białymstoku / mw)