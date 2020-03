Mieszkanka Oświęcimia i policjanci ratowali seniora, który zasłabł na ulicy Data publikacji 24.03.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Młoda mieszkanka Oświęcimia i policjanci z oświęcimskiej drogówki pospieszyli z pomocą 60-latkowi choremu na hipoglikemię. Mężczyzna zasłabł podczas spaceru z psem, lecz dzięki szybko udzielonej pomocy w porę trafił pod opiekę lekarzy.

W niedzielne popołudnie, 22.03.2020 r., mieszkanka Oświęcimia idąca chodnikiem biegnącym wzdłuż ulicy Słowackiego zauważyła, że senior spacerujący z psem wywrócił się i nie potrafił się podnieść. Kobieta natychmiast podbiegła, aby mu pomóc, lecz widząc, że w wyniku upadku doznał urazu twarzy, zaczęła wzywać pomocy. Dostrzegli to przejeżdżający ulicą policjanci. Mundurowi błyskawicznie zatrzymali radiowóz, a następnie zabierając apteczkę oraz środki ochrony osobistej, podbiegli, aby udzielić seniorowi pomocy. Mężczyzna był przytomny, więc policjanci przykryli go kocem termicznym, a następnie monitorowali jego funkcje życiowe do czasu przyjazdu karetki. Jak się okazało, przyczyną zasłabnięcia 60-latka była utrata świadomości w wyniku nagłego spadku poziomu cukru we krwi. Mężczyzna pod opieką ratowników medycznych trafił na leczenie do szpitala.

Na szczególne podziękowania za prawidłową reakcję zasługuje mieszkanka Oświęcimia, która natychmiast zaalarmowała służby, widząc, że senior potrzebuje pomocy. Ponadto kobieta w chwili, gdy policjanci udzielali pierwszej pomocy mężczyźnie, zaopiekowała się jego psem, którego następnie przekazała pod opiekę żony 60-latka.

(KWP w Krakowie / mw)