Chciał alkohol i pizzę, w razie odmowy chciał zarażać... #zerotolerancji Data publikacji 24.03.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Białostoccy policjanci podjęli niecodzienną interwencję na terenie miasta. Mundurowi otrzymali zgłoszenie od mężczyzny objętego kwarantanną, który oznajmił: „za pięć minut flacha i pizza inaczej sam pójdę i będę zarażał...”. Teraz bezmyślnym zachowaniem mężczyzny zajmie się sąd.

Wczoraj, 23.03.2020 r., tuż przed 19, dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku otrzymał nietypowe zgłoszenie od mężczyzny objętego kwarantanną. Zgłaszający zażądał, aby policjanci przywieźli mu pizzę i alkohol. W przypadku odmowy stwierdził, że sam pójdzie do sklepu i będzie kichał, kaszlał i zarażał koronawirusem inne osoby. Na miejscu już po kilku minutach zjawili się policjanci, którzy od razu usłyszeli wykrzykiwane wulgaryzmy z jednego z balkonów. Mężczyzna, którego zachowanie wskazywało na to, że jest nietrzeźwy, wciąż wykrzykiwał swoje żądania. Policjanci stanowczo poinformowali mężczyznę o stosowaniu się do zasad kwarantanny i przestrzeganiu wprowadzonych ograniczeń. Po kilku minutach rozmówca wszedł z powrotem do mieszkania. Teraz mężczyzna odpowie za używanie słów nieprzyzwoitych w miejscu publicznym, a także za bezpodstawne wezwanie patrolu Policji.

Policja kolejny raz apeluje o odpowiedzialne zachowanie, w tym o przestrzeganie wprowadzonych ograniczeń, współpracę i realizowanie poleceń służb. W tym trudnym dla wszystkich momencie ważne jest, aby stosować się do poleceń wszystkich funkcjonariuszy!

(KWP w Białymstoku / mw)