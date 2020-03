Dzięki policjantom, przestępcy działający metodą "na koronawirusa" nie osiągnęli celu Data publikacji 25.03.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Natychmiastowa reakcja policjantów na przekazaną informacje o próbie kradzieży pieniędzy z konta, udaremniła działania przestępców. Tym razem cyberprzestępcy posłużyli się wiadomością SMS, przekierowującą do fałszywej strony banku. Niczego nieświadoma ofiara potwierdziła wykonanie przelewu na 35 tysięcy złotych.

Wczoraj, kilkanaście minut przed godz.16.00, 29-letnia białostoczanka otrzymała na swój telefon wiadomość tekstową. Z jej treści wynikało, że z powodu dezynfekcji przesyłki konieczna jest niewielka dopłata. Niczego nie podejrzewająca kobieta skorzystała z przesłanego w wiadomości linku i rozpoczęła logowanie na stronie, do której została przekierowana. Tam wybrała swój bank i rozpoczęła procedurę związaną z opłaceniem kosztów dezynfekcji przesyłki. Strona, na którą została przekierowana była fałszywa, a wszystkie informacje w postaci loginu i hasła do konta trafiły do cyberprzestepców. Ci z kolei posłużyli się nimi do logowania na prawdziwe konto pokrzywdzonej. Kobieta, potwierdzając dokonanie przelewu poprzez wpisanie hasła SMS-owego, nie zauważyła, że przelew jest na kwotę 35 000 złotych. Na szczęśliwy finał tej historii wpływ miał fakt szybkiego zorientowania się, że z konta zniknęła nie złotówka, a kilkadziesiąt tysięcy. Natychmiastowe zgłoszenie telefoniczne i policjanci zwalczający przestępstwa w cyberprzestrzeni zaczęli działać. To dzięki ich reakcji udało się zatrzymać transakcje i kilkadziesiąt tysięcy złotych nie trafi w ręce przestępców.

Policjanci zwalczający przestępstwa w cyberprzestrzeni, każdego dnia monitorują sieć internetową i ścigają osoby zajmujące się przestępczym procederem. Obecnie, w czasie zagrożenia koronawirusem, przestępcy wykorzystują obawy ludzi budując różne historie, które mają na celu uwiarygodnienie ich przestępczych działań. Na zwalczanie skutków takich przestępczych działań wpływa szybkość zgłoszenia mundurowym faktu kradzieży. Przestrzegamy przed otwieraniem wiadomości od nieznanych nadawców i korzystania z przesyłanych przez nich linków.

(KWP w Białymstoku / kp)