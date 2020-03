Pamiętajmy o świadomym zachowaniu i zostańmy w domach! Data publikacji 25.03.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Włocławscy policjanci wykorzystując nagłośnienie na radiowozach podczas patrolowania ulic miasta i powiatu, zalecają w czasie stanu epidemii pozostanie w domu. W taki sposób, wspólnie z innymi służbami, w tym strażą miejską i WOPR-em, zachęcamy do wspólnej akcji #zostanwdomu, ale też do zastosowania się do wprowadzonych ograniczeń!

W czasie, kiedy trwają działania mające na celu minimalizacje możliwości zarażenia się koronawirusem, stosujmy się do wydawanych poleceń wszystkich służb, wśród których są także policjanci. Funkcjonariusze codziennie kontrolują osoby objęte kwarantanną, które zgodnie z przepisami muszą przebywać w domowej izolacji.



Przypominamy, że jeśli jesteśmy objęci kwarantanną, to mamy obowiązek być w miejscu kwarantanny! Za złamanie tego obowiązku możemy narazić się na postępowanie w sprawie o wykroczenie oraz przestępstwo narażenia zdrowia i życia innych osób.



Na terenie działania policjantów z Włocławka odnotowaliśmy dwa przypadki niestosowania się do obowiązku kwarantanny, w których mundurowi prowadzą postępowania w sprawie o wykroczenia. Po zakończeniu czynności materiały trafią do sądu, gdzie osobom łamiącym przepisy może grozić wysoka grzywny. Dodatkowo o całej sprawie powiadomiono powiatowego inspektora sanitarnego.

Od wczoraj (24.03.20 r.) na ulicach pojawiły się policyjne radiowozy, z których za pomocą megafonówpolicjanci przestrzegają i apelują o pozostanie w domu. Wszystko po to, aby zminimalizować zagrożenie epidemiologiczne w ramach akcji #zostanwdomu.