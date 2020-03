Policjanci z krakowskiego Komisariatu I pomogli mężczyźnie odbywającemu kwarantannę Data publikacji 26.03.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonowanie w trakcie epidemii jest często trudne dla tych, którzy odbywają kwarantannę. Całkowity brak możliwości wyjścia z domu przez kilkanaście dni, może pozbawić osoby poddane kwarantannie nawet najbardziej niezbędnych produktów jak choćby żywność. Taka właśnie sytuacja miała miejsce w niedzielę, gdy policjanci z Komisariatu I w Krakowie sprawdzali na podległym terenie osoby objęte obowiązkiem izolacji.

W niedzielę (22.03.2020 r.) jedna ze sprawdzanych osób zapytana przez funkcjonariuszy czy dobrze się czuje i nie potrzebuje pomocy oznajmiła, że nie ma już jedzenia i picia, ani bliskich czy znajomych, którzy mogliby jej dostarczyć prowiant. Korzystał on wprawdzie z pomocy instytucji, jednak ta, zaplanowana była dopiero na następny dzień. Policjanci postanowili pomóc mężczyźnie kupując najpotrzebniejsze produkty w pobliskim sklepie. Następnie sposób wykluczający bezpośredni kontakt, ofiarowali mężczyźnie żywność pozostawiając ją przy drzwiach mieszkania, a informację tą przekazali potrzebującemu telefonicznie.

„To dla mnie wspaniała postawa i bezcenna pomoc w tym czasie kwarantanny” – napisał obdarowany, w przesłanym mailem podziękowaniu. Funkcjonariusze, których pomoc była całkowicie bezinteresowna byli mile zaskoczeni jego słowami. Sytuacje takie dowodzą, że ten trudny dla wszystkich czas łatwiej będzie przetrwać dzięki wzajemnej życzliwości. Poniżej treść przesłanego do Komendy Miejskiej Policji e-maila:



„Szanowny Pan Komendant Policji w Krakowie



Chciałbym nadmienić, iż po powrocie z zagranicy znalazłem się w kwarantannie. Jestem osobą samotną, a moja najbliższa rodzina mieszka w Gdańsku. W kamienicy nie mam sąsiadów, gdyż znajdują się tam apartamenty na wynajem krótkoterminowy. W związku z brakiem turystów są puste, zatem w kamienicy jestem sam, nie ma mi kto pomóc.



Policjanci, którzy codziennie z niesłychaną troską mnie odwiedzają, za każdym razem dopytują czy wszystko w porządku i czy w czymś nie trzeba mi pomóc. Niestety w sobotę 21 marca br. zabrakło mi już jedzenia, a MOPS poinformował mnie, że najbliższy posiłek otrzymam w niedzielę (22.03.2020 r.) dopiero po 14.00. Nie miałem także nic do picia.



Wówczas, w sobotę poprosiłem Panów Policjantów, którzy mnie zaszczycili, o pomoc. Byli to Panowie Karol Solarczyk i Rafał Kaliciński. Poprosiłem ich o zakupienie czegoś do picia. Panowie okazali się na tyle uprzejmi, iż zaproponowali mi jeszcze zakup owoców i drobnych artykułów spożywczych. Co było dla mnie niezwykle miłe, obaj Panowie powiedzieli, że nie oczekują zapłaty, a robią to dla mnie z serca, po prostu chcą mi pomóc. To dla mnie wspaniała postawa i bezcenna pomoc w tym czasie kwarantanny. Mogłem dzięki Panom się napić, najeść i wytrwać do niedzieli.



Dlatego zwracam się do Pana Komendanta z uprzejmą prośbą o wyróżnienie i nagrodzenie zarówno Pana Karola Solarczyka jak i Pana Rafała Kalicińskiego za ich naprawdę znaczącą pomoc, życzliwość, uprzejmość i serce dla mnie.

Będę to sobie zawsze cenił.



Z wyrazami szacunku,

Pozdrawiam serdecznie,"

(KWP w Krakowie/js)