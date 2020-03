Złodzieje paliwa zatrzymani na gorącym uczynku Data publikacji 26.03.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z Wąbrzeźna zatrzymali trzech mężczyzn, którzy od kilku miesięcy kradli olej napędowy z maszyn budowlanych i autobusów na terenie powiatu. W ręce mundurowych wpadł również paser kupujący skradzione paliwo. Teraz grozi im kara odpowiednio do 10 i 5 lat więzienia.

Od listopada ubiegłego roku na terenie gmin Książki i Dębowa Łąka w powiecie wąbrzeskim doszło do kilku kradzieży paliwa ze zbiorników sprzętu budowlanego i autobusów. Sprawą zajęli się policjanci wydziału kryminalnego tamtejszej komendy powiatowej. Wykonane przez nich czynności pozwoliły na wytypowanie i zatrzymanie na gorącym uczynku trzech mężczyzn w wieku 18 lat, mieszkańców powiatów brodnickiego i wąbrzeskiego. Sprawcy wpadli w momencie, gdy „pod osłoną nocy” włamywali się do kolejnego zbiornika z paliwem. Zatrzymany został również paser, 25-letni mieszkaniec powiatu golubsko-dobrzyńskiego, który kupował całe skradzione paliwo. Trzej młodzi mężczyźni usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem w wyniku czego ich łupem padło prawie 1000 litrów oleju napędowego o wartości ponad 4 700 zł. Grozi im teraz do 10 lat więzienia.

25-latek natomiast usłyszał zarzut świadomego kupna kradzionego paliwa. Za przestępstwo paserstwa grozi mu do 5 lat więzienia.