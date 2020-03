Mają różne mundury ale za to ten sam cel Data publikacji 26.03.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Żołnierze z V Batalionu Dowodzenia w Krakowie wspierają suskich policjantów, którzy sprawdzają czy osoby objęte kwarantanną przebywają w domach.

Mundurowi w całym kraju, przynajmniej raz na dobę sprawdzają, czy osoby wskazane przez inspektorat sanitarny stosują się do zasad kwarantanny i pozostają w miejscu odizolowania. Wczoraj skontrolowaliśmy w Małopolsce ponad 12000 osób. Dzisiaj na terenie całego garnizonu małopolskiego planujemy odwiedzić około 15000 osób objętych kwarantanną. To bardzo dużo adresów dlatego pomagają nam żołnierze.



Np. na terenie powiatu suskiego żołnierze z V Batalionu Dowodzenia z Krakowa razem z policjantami sprawdzają czy osoby objęte kwarantanną przebywają w domach.

Przypominamy, że funkcjonariusze sprawdzający poprawność warunków kwarantanny są zawsze umundurowani, a kontrole odbywają się pośrednio poprzez połączenie telefoniczne. W trakcie kontroli mundurowi pytają o stan zdrowia oraz ewentualne potrzeby osób objętych kwarantanną.

Na ulicach miasta Sucha Beskidzka można także zobaczyć strażników miejskich, którzy przez głośniki przekazują mieszkańcom komunikaty na temat zaostrzenia zasad kwarantanny.

Pomimo ilości miejsc objętych kwarantanną i informacji przekazywanych przez policjantów tylko nieliczni skorzystali z aplikacji „Kwarantanna Domowa”. Aplikacja ta ułatwia i usprawnia przeprowadzenie obowiązkowej kwarantanny w warunkach domowych dlatego też warto ją zainstalować na swoim telefonie. Więcej o aplikacji: https://www.gov.pl/web/koronawirus/kwarantanna-domowa

Choć na terenie powiatu suskiego mieszkańcy przestrzegają zasad kwarantanny to ponawiamy apel do wszystkich, o stosowanie się do poleceń służb sanitarnych oraz instytucji państwowych. W przypadku niestosowania się do nich Policja zacznie stosować restrykcje, zwłaszcza do osób, które będą wykazywać się lekceważeniem zagrożenia i ignorancją wobec przepisów.

(KWP w Krakowie/js)