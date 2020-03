Jesteśmy by chronić i pomagać – policjanci w walce z ptasią grypą Data publikacji 27.03.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Sulęcińskim policjantom przyszło mierzyć się z kolejnym wirusem. W jednej z ferm indyków na terenie naszego powiatu wykryto ognisko ptasiej grypy. Całodobowo mundurowi wydziału prewencji, ruchu drogowego oraz wydziału kryminalnego wspomagani przez kolegów z Komendy Wojewódzkiej, Strzelec Krajeńskich, Policji wielkopolskiej oraz Żandarmerii Wojskowej, prowadzą intensywne działania zabezpieczające.

Obecna sytuacja związana z wirusem COVID-19 mocno daje się wszystkim we znaki. Szczególna odpowiedzialność leży po stronie służb medycznych i mundurowych, które każdego dnia dokładają wszelkich starań aby skutki epidemii były jak najmniej dotkliwe. Od 23 marca br. sulęcińskim policjantom przyszło mierzyć się z kolejnym zagrożeniem. W jednej z ferm indyków na terenie naszego powiatu wykryto ognisko ptasiej grypy. Taka sytuacja miała już miejsce po koniec 2016 roku i wówczas lubuscy policjanci także prowadzili bardzo intensywne czynności. Ich służbę w tym zakresie opisaliśmy w poniższych artykułach:

http://www.lubuska.policja.gov.pl/go/serwis-informacyjny/aktualnosci/19424,Policjanci-w-walce-z-ptasia-grypa.html?search=55085595797

http://www.lubuska.policja.gov.pl/go/serwis-informacyjny/aktualnosci/19321,Policyjne-dzialania-przy-zwalczaniu-ptasiej-grypy.html?search=8250587756847

Teraz także funkcjonariusze wkładają wiele wysiłków, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się ptasiej grypy, która została potwierdzona w badaniach. Całodobowo mundurowi wydziału prewencji, ruchu drogowego oraz wydziału kryminalnego prowadzą intensywne działania zabezpieczające. Kiedy jedni funkcjonariusze przygotowują się do zakończenia służby, inni są już w pełni gotowi do jej kontynuacji. Rotacja możliwa jest dzięki wsparciu sulęcińskich stróżów prawa przez kolegów z Wydziału Konwojowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp., Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Krajeńskich, Policji wielkopolskiej oraz Żandarmerii Wojskowej. Kluczowym zadaniem policjantów jest niedopuszczenie do rozprzestrzeniania się wirusa. Od kilku dni mundurowi przeprowadzają liczne konwoje pojazdów ciężarowych do punktów utylizacji. To setki kilometrów podczas których nie można pozwolić sobie nawet na najmniejszy błąd. Funkcjonariusze czuwają również nad nieuprawnionym wywozem drobiu, a także dostępem do strefy zagrożenia osób postronnych. Walka z wirusem trwa, ale dzięki pracy wszystkich służb neutralizacja skutków tej choroby przebiega sprawnie. To wzmożone działania, które mobilizują podmioty za nie odpowiedzialne. Bez wątpienia ta sytuacja prócz profesjonalizmu zaangażowanych służb wymaga również czasu.

źródło: sierż. Klaudia Richter

