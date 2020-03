Słoneczny weekend nie zwalania z obostrzeń ! Zostań w domu ! Data publikacji 27.03.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Do 11 kwietnia włącznie nie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. Chodzi o bezpieczeństwo sanitarne nas wszystkich i spowolnienie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Kontakty z innymi osobami musimy ograniczyć do minimum. Zapowiada się słoneczny weekend. Sprzyjać to może pokusie wychodzenia masowo z domów. Rzekomo ustronne , wybrane przez nas miejsce może okazać się także ulubionym miejscem wielu innych osób. Przestrzegania obowiązujących obostrzeń będą pilnować patrolujący miasta i wsie policjanci zarówno z pokładów radiowozów jak i policyjnego śmigłowca. W okolicach Zalewu Sulejowskiego o bezpieczeństwo zadbają mundurowi z ogniwa konnego tomaszowskiej komendy. Wszystko dla zwiększenia Państwa ochrony. Te osoby, które ewidentnie będą wykazywać rażące lekceważenie prawa i zagrożenia muszą liczyć się z konsekwencjami i ukaraniem grzywną.



Nowe przepisy zakazują wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań. Co prawda wyłączają z tego zakazu rodziny ale i tutaj apelujemy o rozsądek i nie narażanie swoich bliskich. Korzystanie z placów zabaw jest zabronione. Są miejscami gromadzenia się różnych osób, a tym samym wysokiego ryzyka zakażenia. Zachowujmy między sobą bezpieczne odległości. Zastanówmy się czy spacer nawet jeśli we dwoje czy z rodziną jest naprawdę niezbędną dla nas sprawą życia codziennego w tak wyjątkowym okresie. Obowiązuje stan epidemii. Najbliższy czas warto po prostu zostać w domu. Łódzcy policjanci codziennie kontrolują ponad 8 tysięcy osób przebywających na kwarantannie domowej, w skali kraju to dziesiątki tysięcy. To czy te liczby będą rosły, czy zwiększy się liczba zakażonych zależy od każdego z nas. To ten moment żeby jeszcze mocniej wybrzmiało ZOSTAŃ W DOMU ! Dlatego , także w ten newralgiczny weekend, na ulice wyjadą oznakowane radiowozy z urządzeniami nagłaśniającymi, z których pomocą policjanci będą przekazywać jasne i czytelne komunikaty dotyczące nakazów i zakazów związanych z walką z koronawirusem . Dzisiaj bezpieczeństwo Polaków zależy od odpowiedzialnego zachowania każdego z nas !