Tarnowscy policjanci pomagają szpitalom w regionie i oddają honorowo krew Data publikacji 27.03.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Trudny okres, w jakim znalazły się szpitale spowodowany przez pandemię koronawirusa, spowodował znaczny spadek osób oddających krew. Każdy z nas wie, jak ona jest ważna i wręcz niezbędna w sytuacjach ratujących ludzkie życie.

Po raz kolejny policjanci tarnowskiej komendy odpowiadają na apel Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie. Tym razem nie organizują akcji wyjazdowej w celu oddawania krwi, lecz systematycznie po kilka osób przychodzą do punktów krwiodawstwa w Tarnowie usytuowanych w szpitalach przy ul. Lwowskiej i Szpitalnej. W ten sposób pomagają tym, którym krew jest niezbędna w codziennym życiu. Klub Honorowych Dawców Krwi, który działa przy Komendzie Miejskiej Policji w Tarnowie zachęca wszystkich tarnowskich policjantów do dzielenia się tym co najcenniejsze.

Dodatkowo do końca lipca bieżącego roku uruchomiona jest dodatkowa akcja zbiórki krwi związana z rocznicą wstąpienia w nasze szeregi pierwszej kobiety. „95 litrów krwi na 95-lecie powstania Policji kobiecej”, to kolejny powód by włączyć się te piękne inicjatywy.

(KWP w Krakowie/js)