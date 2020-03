Policjanci uratowali kobietę i dziecko z płonącego budynku Data publikacji 27.03.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Mundurowi z Komisariatu Policji w Jasienicy uratowali z pożaru 29-latkę i jej 6-letnią córkę. Kobieta utknęła w mieszkaniu na piętrze płonącego budynku i nie potrafiła sama wyjść. Na pomoc razem z jej mężem ruszyli stróże prawa, którzy wyprowadzili je z mieszkania. Przyczynę i okoliczności pożaru ustalają teraz śledczy z jasienickiego komisariatu.

Wczoraj, 26.03.2020 r., tuż przed 23, oficer dyżurny jasienickiego komisariatu odebrał zgłoszenia o pożarze przy ulicy Łaziańskiej. Pierwsi na miejsce dojechali stróże prawa z jasienickiego komisariatu. Na zewnątrz budynku znajdowały się 4 osoby, które same zdołały go opuścić. Poinformowały one policjantów, że w płonącym domu jest jeszcze rodzina z małym dzieckiem. Policjanci natychmiast weszli do mieszkania i rozpoczęli ewakuację znajdujących się wewnątrz ludzi. W pewnym momencie z okna na piętrze zaczęła krzyczeć do nich kobieta. Okazało się, że była uwięziona w mieszkaniu z córką. Stróże prawa bez wahania wbiegli wraz z mężem kobiety do zadymionego pomieszczenia i pomogli 29-latce i jej 6-letniej córce wydostać się na zewnątrz. Następnie całą rodzinę przeprowadzili w bezpieczne miejsce. Po chwili na miejsce przyjechali strażacy z OSP Jasienica i Państwowej Straży Pożarnej, którzy rozpoczęli akcję gaśniczą. Przyczynę i okoliczności pożaru wyjaśniają śledczy z Komisariatu Policji w Jasienicy.

Starszy sierżant Paweł Cichocki ze starszym posterunkowym Danielem Dzidą z Komisariatu Policji w Jasienicy nie pierwszy raz udowodnili swoją postawą, że kiedy zagrożone jest ludzkie życie i zdrowie nie wahają się zaryzykować swojego własnego. Dzięki ich zdecydowanemu działaniu rodzina z małym dzieckiem wyszła cało z pożaru.

(KWP w Katowicach / mw)