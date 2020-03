Stał na dachu budynku wielorodzinnego - zszedł po rozmowie z policjantami Data publikacji 27.03.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki czujności, opanowaniu i odpowiedniemu przeszkoleniu policjantów z ogniwa patrolowo-interwencyjnego oławskiej komendy nie doszło do tragedii. Funkcjonariusze uratowali mężczyznę, który wszedł na dach budynku wielorodzinnego, wykrzykując, że z niego skoczy. Mężczyźnie udzielono pomocy medycznej.

Do zdarzenia doszło w miejscowości Godzikowice. Dyżurny oławskiej jednostki otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie stojącym na dachu budynku wielorodzinnego. Policja i straż pożarna szybko pojawiły się na miejscu. Okazało się, że na kominie dachu przebywa zdenerwowany 40-letni mieszkaniec Godzikowic. Funkcjonariusze rozpoczęli z nim rozmowę, podczas której dowiedzieli się, że między mężczyzną a jego żoną doszło do sprzeczki słownej, w której trakcie mężczyzna chciał wyjść z domu. Desperat nie posiadał przy sobie kluczy i przez okno dachowe wszedł na dach budynku, a następnie na komin, po czym krzyczał, że z niego skoczy. Podczas rozmowy mężczyzna uspokajał się i zaczął wykonywać polecenia policjantów, po czym zszedł z dachu do mieszkania.

Mężczyźnie udzielono pomocy medycznej. Dzięki opanowaniu i odpowiednim przeszkoleniu policjantów nie doszło do tragedii.

(KWP we Wrocławiu/js)