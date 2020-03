Tymczasowy areszt dla 27-latka za spowodowanie zagrożenia epidemiologicznego Data publikacji 27.03.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzisiaj decyzją sądu 27-latek z Zamościa za spowodowanie zagrożenia epidemiologicznego został tymczasowo aresztowany. Mężczyzna kilka dni temu wrócił do kraju i nie przestrzegał zasad kwarantanny i odwiedził swoją koleżankę. Kiedy sąsiadka jego znajomej zwróciła mu uwagę, żeby stosował się do zaleceń służb sanitarnych i został w domu, on zbliżył się do niej i z premedytacją zakasłał jej w twarz.

Dzisiaj sąd przychylił się do wniosku Policji i Prokuratury i zastosował trzymiesięczny tymczasowy areszt wobec 27-latka z Zamościa za stworzenie zagrożenia epidemiologicznego. W środę w nocy policjanci z zamojskiej komendy podjęli interwencję w jednym z bloków na ul. Piłsudskiego. Jak wynikało ze zgłoszenia, na klatce schodowej doszło do awantury między mieszkanką bloku, a młodym mężczyzną, który kilka dni wcześniej wrócił do kraju i odwiedził w tym bloku swoją znajomą. Policjanci na miejscu interwencji ustalili, że kobieta zwróciła mężczyźnie uwagę, że powinien zgodnie z procedurami po powrocie z zagranicy pozostać w domowej izolacji. Zdenerwowany mężczyzna w odpowiedzi na jej uwagi przybliżył się do niej i umyślnie zakasłał jej w twarz. Po tym wspólnie ze znajomą oddalił się, a zaniepokojona o swoje zdrowie kobieta o zajściu poinformowała Policję.

Mundurowi ustalili ponadto, że mężczyzna był w bloku, gdzie doszło do interwencji dzień wcześniej. Wówczas również została mu zwrócona uwaga, aby przestrzegał zasad tzw. kwarantanny społecznej, jednak zlekceważył te słowa.

Policjanci po ustaleniu szczegółowego przebiegu interwencji z zachowaniem wszelkich środków ostrożności zatrzymali 27-latka. Zgodnie z kodeksem karnym grozi mu kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Apelujemy o stosowanie się do poleceń instytucji państwowych i służb sanitarnych. Każdy z nas dbając o bezpieczeństwo swoje, swoich bliskich oraz wszystkich mieszkańców naszego kraju powinien odpowiedzialnie przestrzegać procedur, i nie tylko z konieczności prawnej, a ze zwykłego społecznego obowiązku poddać się rygorom domowej izolacji.

D.K-B.