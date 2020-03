Areszt dla oszustów wykorzystujących stan klęski epidemicznej Data publikacji 30.03.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w wyniku działań operacyjnych zatrzymali kobietę i dwóch mężczyzn podejrzanych o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, która doprowadziła wiele osób i podmiotów gospodarczych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem powodując straty w kwocie blisko 70 tys. zł. Zawierali oni umowy kupna-sprzedaży środków ochrony osobistej i dostarczania ich do placówek medycznych czy szpitali, a służących do walki z koronawirusem. Oczywiście takiego towaru nie posiadali. Sąd, na wniosek Prokuratury Rejonowej Wrocław Stare Miasto, zastosował wobec dwojga zatrzymanych tymczasowym areszt.

Funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zatrzymali trzy osoby podejrzane o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej. W okresie od lutego br. do 26 marca br. nie tylko we Wrocławiu, ale też w innych miastach Polski, wykorzystując jedną z działalności gospodarczych, doprowadzili ponad 200 osób fizycznych i podmiotów gospodarczych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem powodując straty w kwocie blisko 70 tys. zł. Wprowadzali pokrzywdzonych w błąd, co do zamiaru sprzedaży im środków ochrony osobistej w postaci maseczek, rękawiczek, kombinezonów ochronnych i płynów antybakteryjnych, które to miały m.in. służyć do ochrony przed możliwością zarażenia koronawirusem. Oczywiście wyrobów tych nie posiadali. Część z poszkodowanych osób chciała zakupić środki ochrony po to, by przekazać je w ramach dobrego uczynku placówkom medycznym czy szpitalom.

Podczas sprawdzenia miejsca zamieszkania oraz samochodów należących do zatrzymanych, policjanci ujawnili kilka telefonów komórkowych, karty sim, karty bankomatowe, komputery oraz sporą gotówkę. Podejrzani usłyszeli zarzuty w prokuraturze. Wobec dwóch sprawców, którzy wykorzystali ogłoszony w naszym kraju stan epidemiczny, sąd już zastosował tymczasowy areszt. Za oszustwa grozić im może kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Okoliczności całej sprawy wyjaśniają teraz funkcjonariusze z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

(KWP we Wrocławiu / kp)