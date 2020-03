Nasza służba w czasie walki z pandemią Data publikacji 30.03.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Stan epidemii nakłada na policjantów dodatkowe zadania, podyktowane troską o życie i zdrowie ludzi. Dlatego opolscy policjanci od kilkunastu już dni prowadzą kontrole na przejściach granicznych oraz sprawdzają, czy przestrzegane są zasady obowiązkowej kwarantanny. Patrolując ulice apelujemy również o rozwagę i przestrzeganie obowiązujących zaleceń. Pomimo zaangażowania w walkę z koronawirusem, wciąż realizujemy nasze dotychczasowe obowiązki. Zobaczcie, jak w czasach walki z pandemią wygląda nasza służba.

Opolscy policjanci różnych pionów i wydziałów pełnią swoją służbę niezależnie od sytuacji. Także w tej niespotykanej wcześniej w historii Polskiej Policji, jaką jest obecna epidemia. Funkcjonariusze - oprócz swoich codziennych zadań - zaangażowali się w powstrzymywanie zachorowań na koronawirusa. To wielki wysiłek, ale i wielkie zobowiązanie, gdyż chodzi tu o ratowanie ludzkiego życia.

Od kilkunastu dni opolscy policjanci są na granicy z Czechami. Tam pilnują zamkniętych przejść, oraz prowadzą kontrole na dwóch czynnych punktach - w Trzebini i Głuchołazach. Kontrole takie dotyczą wszystkich, którzy przekraczają granice. Sprawdzana jest temperatura takich osób, aby wykryć pierwsze, ewentualne objawy wirusa. Policjanci informują powracających zza granicy o obowiązku podjęcia kwarantanny. Zebrane wówczas informacje przekazywane są do jednostek na terenie całego kraju, w zależności od miejsca zamieszkania osoby objętej kwarantanną.

Policjanci sprawdzają również, czy osoby poddane obowiązkowej kwarantannie, przestrzegają jej zasad. Tylko w naszym województwie, to ponad 3400 osób. Do wszystkich docierają nasi funkcjonariusze. To nie tylko sama kontrola. Policjanci pytają, czy osoba poddana kwarantannie dobrze się czuje oraz czy nie potrzebuje pomocy. Gdy zachodzi taka potrzeba, informujemy inne służby o konieczności wsparcia osób przebywających na kwarantannie.

Policyjne patrole angażują się również w informowanie o zasadach i zaleceniach, wprowadzonych w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Na ulicach miast i powiatów z megafonów policyjnych radiowozów puszczane są apele o konieczności pozostania w domach oraz przestrzeganiu zaleceń służb sanitarnych. Policjanci interweniują również, gdy łamane są te zalecenia. Dotyczy to między innymi zakazu grupowania się.

Zagrożenie epidemiologiczne nie sprawia jednak, że policjanci nie pełnią swojej codziennej służby. Funkcjonariusze pionu kryminalnego, prewencji czy ruchu drogowego nadal realizują swoje zadania. Tylko od 1 do 20 marca policjanci drogówki zatrzymali blisko 70 nietrzeźwych kierowców. Dodatkowo, za rażące przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym, swoje uprawnienia straciło ponad 50 kierowców. Okazuje się, że liczba ta jest zbliżona do stycznia i lutego 2020 roku. Natomiast kryminalni z Opolszczyzny wszczęli już ponad 1000 spraw, związanych z podejrzeniem popełnienia przestępstwa z 7 wybranych kategorii - to m.in. kradzieże, rozboje, czy też pobicia.

Skuteczna walka z wirusem możliwa jest jednak tylko poprzez mobilizację nas wszystkich. Przestrzeganie obowiązujących zasad i nakazów jest obowiązkiem, ale i głosem zdrowego rozsądku. Dlatego nieustannie apelujemy o rozwagę i dostosowanie się do wprowadzonych wytycznych.