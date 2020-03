Policjanci uratowali 31-latkę Data publikacji 30.03.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki szybkiej interwencji kraśnickich policjantów nie doszło do tragedii. Funkcjonariusze uratowali życie 31-letniej kobiety, która chciała popełnić samobójstwo. Kobieta trafiła do szpitala pod opiekę specjalistów.

Dzisiaj ok. godziny 3.00 policjanci z kraśnickiej komendy zostali powiadomieni przez dyżurnego infolinii dla osób pokrzywdzonych przestępstwem w Nowym Sączu. Był on w kontakcie z osobą, która najprawdopodobniej zamierza popełnić samobójstwo. Z informacji przekazanych przez dyżurnego infolinii wynikało, że kobieta będąca w głębokiej depresji, zażyła dużą ilość środków farmaceutycznych i zamierza się utopić. W rozmowie ustalono również, że może ona znajdować się w okolicach zalewu w Kraśniku.

W rejon zalewu zostali skierowani policjanci, by sprawdzić przekazane informacje. Policjanci rozpoczęli patrolowanie wskazanego miejsca, gdzie po chwil, na grobli, zauważyli kobietę. Zanim funkcjonariusze dotarli do miejsca, gdzie przebywała kobieta, desperatka wskoczyła do wody. Policjanci natychmiast podjęli akcję ratunkową i po chwili wyciągnęli ją z wody. Stan fizyczny i psychiczny kobiety wskazywał, że wymaga natychmiastowej pomocy medycznej. Wezwano karetkę pogotowia, która przewiozła uratowaną 31-latkę, mieszkankę Kraśnika, do szpitala. W miejscu, gdzie została odnaleziona, policjanci zabezpieczyli puste opakowania po lekach oraz butelkę alkoholu.

Dzięki szybkiej i zdecydowanej interwencji policjantów życie kobiety nie jest zagrożone.

(KWP w Lublinie / mw)