Sprawca dwóch rozbojów zatrzymany Data publikacji 31.03.2020

Funkcjonariusze Oddziałów Prewencji Policji zatrzymali 28-letniego mężczyznę, który w centrum miasta z użyciem noża zaatakował dwie kobiety. W przeszłości był wielokrotnie notowany za różne przestępstwa. Tym razem odpowie za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia, za co grozi mu kara do 15 lat pozbawienia wolności.

29 marca 2020 r., około godziny 19.00, policjanci pojechali na ul. Zgierską, gdzie w krótkim odstępie czasu miało dojść do dwóch napadów na kobiety. Najpierw sprawca, grożąc nożem, zaatakował pracownicę sklepu. Pod pretekstem dokonania zakupów próbował siłą dostać się do wnętrza marketu, jednak celu nie osiągnął z uwagi na zdecydowaną postawę ekspedientki. Do drugiego ataku doszło w bezpośrednim sąsiedztwie sklepu. I tym razem napastnik grożąc nożem, zmusił idącą ulicą kobietę do oddania telefonu komórkowego, słuchawek i gotówki.

Policjanci w rozmowie z pokrzywdzonymi ustalili przebieg obu zdarzeń i zebrali informację o wyglądzie sprawcy. Znając jego rysopis, niezwłocznie rozpoczęli poszukiwania. Wkrótce zatrzymali kompletnie zaskoczonego 28-letniego mieszkańca Łodzi. Mężczyzna posiadał bardzo bogatą przeszłość kryminalną. Mundurowi przy zatrzymanym napastniku zabezpieczyli nóż, którym sterroryzował obie kobiety.

28-latek usłyszy zarzuty rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia, co zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 15. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzą śledczy z II Komisariatu KMP w Łodzi.

(KWP w Łodzi / js)