Umieścił w Internecie informację o posiadaniu broni biologicznej – został zatrzymany i teraz odpowie za swoje skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie Data publikacji 31.03.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Młody mężczyzna opublikował w Internecie nieprawdziwą wiadomość, w której poinformował, że przekroczył nielegalnie granicę i posiada broń biologiczną w postaci koronawirusa. Szybkie i skuteczne działania policjantów kryminalnych z wałbrzyskiej komendy oraz zaangażowanych w sprawę funkcjonariuszy ABW doprowadziły do zatrzymania wałbrzyszanina. 24-latek oświadczył, że chciał jedynie zrobić głupi żart. Teraz jednak za popełniony czyn odpowie przed sądem. Grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Pomimo że wiadomość o tym, że mężczyzna posiada broń biologiczną w postaci koronawirusa i zamierza zainfekować nim obywateli Polski, bardzo szybko zniknęła z Internetu, nie umknęła ona uwadze funkcjonariuszy. Bezpośrednio po uzyskaniu takiej informacji rozpoczęli ustalanie, kto jest odpowiedzialnym za jej umieszczenie w sieci. Policjanci przy wsparciu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego szybko i trafnie wytypowali mieszkanie, z którego wiadomość została wysłana. Oczywiście w związku z charakterem interwencji mundurowi z wałbrzyskiej komendy musieli zachować maksymalne środki bezpieczeństwa. Ubrani w kombinezony ochronne udali się pod wyznaczony adres i zatrzymali zaskoczonego 24-latka. Na miejscu zdarzenia policjanci zabezpieczyli laptopa, telefon komórkowy oraz tablet, które mogły posłużyć do umieszczenie informacji w sieci.

Funkcjonariusze w trakcie wykonywania dalszych czynności procesowych ustalili, że wiadomość umieszczona przez zatrzymanego w Internecie była tylko głupim żartem. Mieszkaniec Wałbrzycha odpowie teraz za stworzenie sytuacji mającej wywołać przekonanie o istnieniu zagrożenia i doprowadzenie do niepotrzebnej interwencji służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa, wiedząc, że zagrożenie nie istnieje. 24-latek stanie przed sądem. Za popełniony czyn może trafić do więzienia na 8 lat. Ponadto pobrano od niego próbki do badań, których wynik potwierdził, że nie jest on zarażony koronawirusem.

(KWP we Wrocławiu / js)