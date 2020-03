Tragedia była o krok. Profesjonalne działanie dzielnicowych pomogło uratować ludzkie życie Data publikacji 31.03.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Szybka reakcja policjantów i profesjonalnie przeprowadzona wspólnie z medykami akcja reanimacyjna pomogła uratować życie mężczyzny. To była sytuacja, gdzie liczyła się każda sekunda, która mogła przechylić szalę życia i śmierci człowieka. Właśnie dla takich sytuacji policjanci doskonalą swoje umiejętności, bo dla nas ludzkie życie jest wartością najważniejszą.

Podczas codziennej służby funkcjonariusze policji spotykają się z różnymi sytuacjami i problemami społeczeństwa. Pomimo, że niektóre interwencje są do siebie bardzo podobne, to tak naprawę każda z nich jest inna. Wszystkie co je łączy to fakt, że wymagają od policjantów profesjonalizmu, szybkiej zdecydowanej reakcji oraz zachowanie „zimnej krwi”. Dlatego tak ważnym jest podnoszenie kwalifikacji przez policjantów. Codziennie doskonalą swoje umiejętności, poprzez udział w szkoleniach oraz ćwiczeniach. Każdy z policjantów ma świadomość, że od jego umiejętności, wiedzy i skutecznego działania niejednokrotnie może zależeć ludzkie życie.

W niedzielę (29 marca) nowosolscy dzielnicowi - st. sierż. Dariusz Rurarz oraz sierż. Kamil Kasper - zostali skierowani przez dyżurnego jednostki na interwencję do jednego z mieszkań w Nowej Soli, gdzie według zgłoszenia mężczyzna miał targnąć się na swoje życie. Po dotarciu na miejsce policjanci przystąpili do akcji reanimacyjnej mężczyzny, którą prowadzili aż do momentu przyjazdu Zespołu Ratownictwa Medycznego. Po około godzinnej walki o życie mężczyzny jego stan został ustabiliozowany i powróciły czynności życiowe. Mężczyzna został zabrany przez pogotowie ratunkowe do szpitala, gdzie przebywa pod opieką lekarzy.

Podczas tej interwencji liczyło się tylko jedno – przywrócenie czynności życiowych tego człowieka. Właśnie dla takich sytuacji policjanci doskonalą swoje umiejętności. Dla nas ludzkie życie jest wartością najważniejszą.

Źródło: st. sierż. Agata Towpik

