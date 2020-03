„Pragnę podziękować wszystkim policjantom za sposób w jaki podchodzą do swojej służby" Data publikacji 31.03.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Codzienne policyjne kontrole osób objętych kwarantanną mają na celu nie tylko potwierdzić obecność osób we wskazanym miejscu, ale i upewnić się, czy niczego im nie potrzeba. Sposób prowadzenia rozmowy przez funkcjonariuszy oraz okazywane przez nich zainteresowanie kontrolowanymi zostały pozytywnie odebrane przez mieszkańców, o czym mogli przeczytać braniewscy policjanci w przesłanym im podziękowaniu.

Każdego dnia policyjne patrole wspierają działania służb sanitarnych kontrolując, czy osoby objęte kwarantanną znajdują się we wskazanym miejscu. Choć nawiązywany kontakt ze względów bezpieczeństwa nie jest bezpośredni – to nie stoi na przeszkodzie temu, by w krótkiej rozmowie telefonicznej spowodować uśmiech na twarzach kontrolowanych. Policjanci pytają swoich rozmówców o ich samopoczucie, upewniają się, że niczego im nie potrzeba, starają się podtrzymywać ich na duchu w tym trudnym czasie. Kiedy w oknie domu, którego mieszkańcy objęci są kwarantanną, pojawiają się dzieci – w służbowych radiowozach rozbłyskują policyjne światła. Tak niewiele wystarczy, by ujrzeć radość w oczach najmłodszych.

Cieszy fakt, że codzienna służba jest ciepło odbierana przez mieszkańców, czego dowodem jest ostatnie podziękowanie skierowane do braniewskich policjantów. W przesłanym piśmie osoba objęta kwarantanną domową nie tylko wyraża zadowolenie ze sposobu kontaktu z funkcjonariuszami, ale dziękuję również za empatyczne podejście i zainteresowanie jego osobą.

Jesteśmy po to, by pomagać!

(js/tm)