Bezpieczeństwo policjantów to priorytet – środki ochrony sanitarnej trafiają do nich każdego dnia Data publikacji 31.03.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj W tym trudnym czasie, kiedy cały kraj zmaga się z epidemią koronawirusa, „na pierwszej linii” walki z tym patogenem znajdują się m.in. policjanci, którzy każdego dnia dbając o bezpieczeństwo, ład i porządek, mają kontakt z osobami potencjalnie zarażonymi. Bezpieczeństwo mundurowych i tych, wobec których podejmują interwencje, jest absolutnym priorytetem, dlatego policyjne służby logistyczne niezwykle intensywnie działają, aby w magazynach nie brakowało środków ochrony sanitarnej, które nieustannie przekazywane są do jednostek dolnośląskiego garnizonu i dalej do policjantów.

Policjanci wykonują wiele zadań związanych zapobieganiem rozprzestrzenianiu się epidemii koronawirusa. Wspólnie z innymi służbami walczą „na pierwszej linii” w trosce o bezpieczeństwo obywateli, codziennie stykając się z osobami potencjalnie chorymi na COVID-19. W trakcie każdej takiej interwencji, podczas której istnieje ryzyko zarażenia się koronawirusem, funkcjonariusze wykorzystują środki ochrony osobistej w postaci masek filtracyjnych, rękawic nitrylowych, kombinezonów czy okularów ochronnych. Jest to wyposażenie niezbędne dla zapewnienia im bezpieczeństwa, które stanowi absolutny priorytet dla Policji. Dlatego służby logistyczne dolnośląskiego garnizonu bez przerwy intensywnie działają, aby potrzebny sprzęt był dostępny w magazynach i w sposób ciągły był rozdzielany do wszystkich jednostek na terenie województwa, a następnie trafiał do funkcjonariuszy realizujących czynności służbowe związane z koronawirusem. W dobie ogromnego zapotrzebowania na środki ochrony sanitarnej niezwykle trudno jest organizować ich zakup, w związku z czym jeszcze większe słowa uznania należą się policyjnym logistykom, którzy skutecznie realizują zamówienia odpowiednich środków ochrony osobistej. Sukcesywnie uzupełniają tym samym stany magazynowe tak, aby niczego nie zabrakło, zarówno policjantom jak i pracownikom Policji.

(KWP we Wrocławiu / js)