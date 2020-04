Wybił szyby w komisariacie - został zatrzymany Data publikacji 01.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z VIII Komisariatu KMP w Łodzi zatrzymali 34-letniego łodzianina podejrzewanego o wybicie szyb w budynku komisariatu. Za zniszczenie mienia grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 5.

Kryminalni, przeglądając zapisy monitoringu, ustalili, że 30 marca 2020 roku sprawca dwukrotnie pojawił się w okolicy komisariatu. Pierwszy raz tuż po godzinie 6.00 i później około godziny 17.00. Za każdym razem ubrany był na czarno, na twarzy miał okulary przeciwsłoneczne i maseczkę ochronną. Licząc na anonimowość, rzucał kamieniami w kierunku pomieszczeń służbowych komisariatu przy ul. Wólczańskiej. Na szczęście w tym czasie były puste. Analizując zebrane materiały, kryminalni wytypowali potencjalnego sprawcę, ustalili również jego miejsce zamieszkania. Następnego dnia, we wczesnych godzinach rannych, po krótkiej obserwacji, zatrzymali zaskoczonego 34-letniego mieszkańca Łodzi. Mężczyzna przyznał się do popełnienia obu czynów, tłumacząc funkcjonariuszom, że zrobił to ze złości, ponieważ odebrano mu dziecko.

Śledczy z VIII Komisariatu Komendy Miejskiej Policji w Łodzi prowadzą dalsze czynności w tej sprawie. Jednocześnie sprawdzają, czy zatrzymany 34-latek jest sprawcą kilku podobnych czynów, które miały miejsce w ostatnim czasie na terenie Łodzi. Za zniszczenie mienia grozi kara pozbawienia wolności nawet do lat 5.

(KWP w Łodzi / mw)