Podziękowania dla dzielnicowych za wzorową opiekę i życzliwość

„To nie tylko osoby pełniące służbę, to przykład odpowiedzialnych i troszczących się o obywateli policjantów" – to słowa uznania skierowane w liście do Komendanta Miejskiego Policji w Płocku od kobiety, która odbywała kwarantannę domową.

Policyjne kontrole osób objętych kwarantanną domową na terenie miasta jak i powiatu płockiego, jak i całego kraju, mają na celu nie tylko potwierdzić czy dana osoba przebywa w miejscu wskazanym do jej odbywania, ale i upewnić się, czy osoby te nie potrzebują pomocy. Często rozmowy dzielnicowych z tymi osobami dotyczą sytuacji rodzinnych jak i również zwykłych ludzkich spraw.

Sposób prowadzenia rozmowy przez płockich policjantów jak i również okazywana przez nich troska i życzliwość wobec mieszkanki Płocka, która objęta była kwarantanną domową, zostały docenione. Kobieta w liście skierowanym do Komendanta Miejskiego Policji w Płocku, nie żałowała słów wdzięczności dla profesjonalnej służby dzielnicowych - "To nie tylko osoby pełniące służbę to przykład odpowiedzialnych i troszczących się o obywateli policjantów..., nie żałowali słów pociechy… troska ich jest dla mnie olbrzymią wartością”.

Słowa uznania skierowane do płockich dzielnicowych są doskonałym wynagrodzeniem za służbę pełnioną w trudnym dla wszystkich obywateli w czasie epidemii.

