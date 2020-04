Pracownica cywilna malborskiej komendy włączyła się do akcji szycia maseczek Data publikacji 01.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj W całej Polsce wolontariusze angażują się w akcję szycia maseczek ochronnych dla różnych instytucji. Jedną z takich osób jest Justyna Laskowska, pracownik cywilny Komendy Powiatowej Policji w Malborku. Swój wolny czas spędza przy maszynie krawieckiej szyjąc bezinteresownie maseczki dla potrzebujących.

Justyna Laskowska, na co dzień starszy inspektor Zespołu Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Malborku, włączyła się do malborskiej akcji szycia maseczek ochronnych. W domu, po godzinach pracy, społecznie szyje maseczki, aby pomóc tym, którzy narażają swoje zdrowie i życie w walce z potężnym wirusem.

Pani Justyna przeglądając strony internetowe, dowiedziała się o akcji „Żuławy szyją maseczki” i bez chwili namysłu postanowiła do niej dołączyć. Społecznicy powiatu malborskiego, z pozyskanego od sponsorów materiału szyją maseczki dla szpitali i pracowników służby zdrowia, ale nie tylko. Do tej pory „wyprodukowanymi” przez nich maskami zostały obdarowane również inne instytucje, w których dochodzi do kontaktu z innymi osobami, a także malborscy seniorzy. Spod igły Pani Justyny wyszło już ponad 300 maseczek i jak twierdzi, „to dopiero początek”. Koordynatorzy akcji przekazali również swoje produkty malborskim policjantom. Funkcjonariusze zostali obdarowani 170 maseczkami.

(KWP w Gdańsku / js)