Pijana przyjechała po zakupy, spowodowała kolizję, zatrzymał ją policjant po służbie Data publikacji 01.04.2020 Dzięki interwencji policjanta z komisariatu we Wrzeszczu odpowiedzialności karnej nie uniknie 66-latka z Gdańska, która będąc pod wpływem alkoholu, spowodowała kolizję i próbowała odjechać z miejsca zdarzenia. Zatrzymał ją w swoim wolnym czasie sierż. Piotr Pawłowski, który ruszył swoim autem za kobietą, zablokował jej drogę wyjazdu, odebrał kluczyki i przekazał w ręce patrolu, który przyjechał na interwencję. Kobiecie za kierowanie samochodem po pijanemu grożą dwa lata więzienia.

sierżant Piotr Pawłowski

Wczoraj, 31.03.2020 r., około godziny 16, sierżant Piotr Pawłowski, w swoim czasie wolnym wychodząc z jednego ze sklepów przy ul. Grunwaldzkiej, zauważył jak kierująca skodą, podczas cofania, uderzyła w zaparkowany samochód marki Volvo. Kobieta z piskiem opon odjechała z miejsca kolizji. Policjant od razu zareagował na to wykroczenie, wsiadł w swój samochód i zablokował jej drogę ucieczki.

Sierżant Pawłowski podszedł do auta i kiedy otworzył drzwi, wyczuł od kobiety alkohol. Siedząca za kierownicą 66-latka nie chciała podporządkować się poleceniom policjanta, ponownie uruchomiła silnik samochodu i próbowała odjechać. Policjant zabrał kobiecie kluczyki i uniemożliwił jej dalszą jazdę. Podczas trwania interwencji do uszkodzonego przez kobietę auta przyszedł jego właściciel. Policjant opowiedział mu o tym, co się stało.



Na miejsce interwencji przyjechali policjanci ruchu drogowego, którzy sprawdzili trzeźwość 66-latki. Alkomat pokazał ponad dwa promile alkoholu w organizmie. Jak ustalili policjanci, 66-latka w takim stanie przyjechała autem po zakupy.

Policjanci zatrzymali kobiecie prawo jazdy. Za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi jej kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Dzięki zaangażowaniu i zdecydowanej interwencji policjanta Piotra Pawłowskiego być może nie doszło do tragicznego w skutkach zdarzenia drogowego.

(KWP w Gdańsku / mw)