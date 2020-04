Data publikacji 01.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom – Będzie szybka ścieżka karania osób wyłamujących się z obywatelskiej solidarności, które narażają nie tylko siebie, ale również innych. Będą one ponosiły konsekwencje swoich nieodpowiedzialnych działań – zapowiedział Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych i administracji. O wdrażaniu nowych zasad w związku z epidemią koronawirusa szef MSWiA poinformował w środę (1 kwietnia br.) na wspólnej konferencji prasowej z komendantem głównym Policji gen. insp. Jarosławem Szymczykiem.

– Bardzo dziękuję obywatelom za ogromną dyscyplinę, za obywatelską solidarność, którą sobie okazujemy oraz za wykonywanie poleceń funkcjonariuszy, którzy są dzisiaj od tego, by dopilnować przestrzegania norm wdrożonych dla naszego wspólnego bezpieczeństwa – powiedział minister Mariusz Kamiński. – Poziom dyscypliny społecznej jest bardzo duży. W trakcie minionej doby funkcjonariusze Policji odwiedzili 150 tys. obywateli objętych kwarantanną. Tylko w wypadku kilkuset osób mieliśmy do czynienia z naruszeniem rygorów, to jest około 0,5 proc. – dodał.

Szef MSWiA podkreślił jednak, że wobec osób przebywających w kwarantannie, które naruszyły rygory, jakie zostały na nie nałożone, będą wyciągnięte konsekwencje. Za nieprzestrzeganie zasad związanych z zakazami dotyczącymi rozwoju epidemii w Polsce wprowadzono karę maksymalną do 30 tysięcy złotych. – Dzisiaj odbyły się robocze spotkania przedstawicieli Komendy Głównej Policji i Głównego Inspektoratu Sanitarnego, na których wypracowano procedurę przekazywania przez Policję informacji dotyczących bulwersujących przypadków łamania zasad zwalczania epidemii w naszym kraju – poinformował minister.

Codziennie ponad 20 tys. policjantów w służbie patrolowej

W związku ze zmianami, jakie wprowadziło rozporządzenie Rady Ministrów, zmienia się taktyka działań służb mundurowych. Znacząca część policjantów będzie wykonywała intensywne czynności patrolowe na ulicach miast i mniejszych miejscowości. – Dzisiaj na ulice wyruszyło 20 tys. policjantów wspomaganych przez 1,5 tys. żołnierzy Wojska Polskiego, głównie z Żandarmerii Wojskowej, która towarzyszy Policji w patrolach. Te działania będą jeszcze bardziej wzmacniane – podkreślił minister Mariusz Kamiński. Dodał także, że Policja będzie ściśle koordynowała pracę patrolową wszystkich służb, które mogą być w tym zakresie pomocne.

– Podjęliśmy decyzję o zmianie formuły kontroli osób pozostających w kwarantannie. Od teraz będziemy szczególnie pojawiać się pod adresami, gdzie widzimy, że jest problem oraz tam, gdzie kwarantanna dopiero się rozpoczyna – poinformował podczas konferencji komendant główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk. Pokreślił, że Policja chce się mocno skoncentrować na kontroli przestrzegania obowiązków wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów, a więc tego, co dzieje się na ulicach. Dodał także, że od dzisiaj obowiązkowe jest korzystanie ze specjalnej aplikacji przez osoby objęte kwarantanną i zaapelował o pozostanie w domach.

Komendant główny powiedział również, że Policja otrzymuje sporo pytań od obywateli, jakie czynności są dozwolone podczas epidemii. – Dzisiaj trzeba przewartościować to pytanie. Nie pytajmy siebie, co możemy, tylko pytajmy siebie, co my dzisiaj musimy. Musimy wyjść do sklepu, do apteki, czasami na spacer, ale zastanówmy się trzy razy, zanim wyjdziemy, czy na pewno musimy, bo to nasze wyjście może spowodować, że ktoś straci życie lub zdrowie – zaapelował gen. insp. Jarosław Szymczyk.

Szczegółowe informacje o obostrzeniach wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii są dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/kolejne-kroki

(Źródło: www.gov.pl)