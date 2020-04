Nieuczciwi pracownicy ukradli blisko 900 płynów do dezynfekcji Data publikacji 02.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Trzej pracownicy jednej z firmy usytuowanej na terenie Rzgowa wynosili towar w postaci płynów do dezynfekcji. Wartość skradzionego mienia to blisko 9 tys. zł. Jak ustalili rzgowscy policjanci, przestępcze trio działało od 1 do 31 marca 2020 roku. Ich łupem padło 887 sztuk płynów. Mężczyźni usłyszeli już zarzuty kradzieży, za co grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

31 marca 2020 roku, tuż po godz. 22:00, policjanci z Ogniwa Patrolowo – Interwencyjnego z Komisariatu Policji w Rzgowie dostali zgłoszenie, że na terenie jednej z firm pracownicy skradli towar. Po przybyciu na miejsce okazało się, że pracownik ochrony zauważył, jak mężczyźni przerzucili z terenu firmy przez płot torbę z łupami. Kiedy poinformował właściciela, ten natychmiast przyjechał na miejsce. Jak się okazało, towar z terenu firmy był wynoszony przez jego trzech pracowników w wieku 22, 27 i 38 lat. Właściciel firmy już kilka dni wcześniej zauważył braki towaru.

Jak ustalili rzgowscy policjanci, przestępcze trio działało przez cały miesiąc, czyli od 1 do 31 marca br. W tym czasie udało im się wynieść z terenu firmy 887 sztuk płynów dezynfekujących różnych marek, czym spowodowali straty o łącznej wartości blisko 9 tys. zł. Amatorzy cudzego mienia zostali zatrzymani i usłyszeli już zarzuty kradzieży, za co grozi do 5 lat więzienia.

(KWP w Łodzi / mw)