Policjanci z Wrocławia oddali ponad 11 litrów krwi dla osób potrzebujących Data publikacji 02.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Mundurowi z wrocławskiej komendy zorganizowali specjalną zbiórkę krwi, tym razem pod nazwą - #koronaKrwi. Akcja rozpoczęła się przed godziną 8:00 bezpośrednio przy budynku Policji na ul. Sołtysowickiej 21. Krew oddać można było w specjalistycznym ambulansie obsługiwanym przez pracowników Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu. Łącznie funkcjonariusze oddali ponad 11 litrów tego cennego i potrzebnego płynu, który trafi teraz do osób objętych panującą epidemią. Patronat honorowy nad całą akcją objął insp. Maciej Januszkiewicz – Komendant Miejski Policji we Wrocławiu.

Dzisiaj (02.04.2020 r.) policyjni honorowi dawcy krwi, którzy na co dzień czuwają nad bezpieczeństwem mieszkańców Wrocławia, pełniąc służbę na terenie miasta, oddali kilkanaście litrów tego drogocennego płynu dla osób potrzebujących. Była to już kolejna w tym roku akcja zorganizowana przy wsparciu personelu medycznego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu, który zapewnił obsługę przy pobieraniu krwi.

Osoby zainteresowane udziałem w tym ważnym przedsięwzięciu, mogły oddać krew w specjalnym autobusie, który zaparkował przy budynku Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Zgłosiło się 31 osób, w tym również mundurowi zrzeszeni w stowarzyszeniu IPA. Łącznie dla osób potrzebujących udało się zebrać ponad 11 litrów tego niezwykle cennego i potrzebnego płynu.

Funkcjonariusze oraz pracownicy Policji oddają krew nie tylko podczas akcji organizowanych przez Klub Honorowych Dawców Krwi przy KWP we Wrocławiu, ale również podczas innych okazjonalnych zbiórek. Dzisiejszą akcję wrocławscy policjanci zorganizowali pod nazwą - #koronaKrwi, a patronat honorowy nad nią objął insp. Maciej Januszkiewicz – Komendant Miejski Policji we Wrocławiu.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom akcji.

(KWP we Wrocławiu/js)