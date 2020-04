Policjanci pomogli 89-latce. Podwieźli do domu i wnieśli zakupy Data publikacji 02.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Grudziądzcy policjanci pomogli starszej kobiecie dotrzeć do domu. 89-letnia grudziądzanka nie była w stanie udźwignąć toreb z zakupami. Policjanci podwieźli kobietę do miejsca zamieszkania i pomogli wnieść zakupy do domu.

Do niecodziennej interwencji doszło w środę, 01.04.br., na jednej z ulic w centrum Grudziądza. Policjanci z „drogówki” podczas rutynowego patrolu zauważyli starszą kobietę, która z trudem dźwigała torby z zakupami. Seniorka szła przy krawędzi ulicy, chwiejąc się i przystając co kilka kroków.

Policjanci podjechali do kobiety i zapytali, czy dobrze się czuje. Okazało się, że 89-letnia mieszkanka Grudziądza, z uwagi na obowiązujący stan zagrożenia epidemicznego, zdecydowała się zrobić zakupy na dłuższy czas, by nie narażać się niepotrzebnie i nie wychodzić z domu. Niestety torby okazały się dla niej za ciężkie. Kobieta powiedziała również, że zamieszkuje wraz z niepełnosprawnym synem i tylko ona mogła wyjść z domu do sklepu. Policjanci bez wahania zdecydowali się podwieźć 89-latkę do domu i pomogli wnieść torby z zakupami.

P.o. Komendanta Miejskiego Policji w Grudziądzu insp. Robert Olszewski podziękował policjantom za wzorową postawę i ponadprzeciętne zaangażowanie podczas przeprowadzonej interwencji.

(KWP w Bydgoszczy/ mw)