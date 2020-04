POMAGAMY - NIESTETY NIE WSZYSCY TO DOCENIAJĄ. MŁODZI LUDZIE ZAATAKOWALI POLICJANTÓW Data publikacji 02.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Z trzema mężczyznami musieli poradzić sobie policjanci z Żagania, kiedy w rejonie sklepu rozpętała się awantura. Funkcjonariusze mieli informacje o grupujących się osobach pod jednym ze sklepów. Chwilę po przyjeździe zostali zaatakowani. Mężczyźni zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty.

Żagańscy policjanci zostali skierowani przez dyżurnego na ul. Kożuchowską, gdzie według zgłoszenia w rejonie sklepu miała przebywać grupa osób. Kiedy policjanci przybyli na miejsce, weszli do pomieszczenia, a tam został w ich kierunku rozpylony gaz łzawiący. Pomiędzy policjantami, a jednym z mężczyzn rozpętała się szarpanina, która przeniosła się na zewnątrz budynku. Po obezwładnieniu jednego z trzech mężczyzn, kolejny uczestnik chciał pomóc koledze, również i on został zatrzymany. Trzeci z uczestników interwencji uciekł. Mimo tego, że użyto wobec nich gazu, policjanci obezwładnili i zatrzymali 23- i 25-latka. W trakcie wykonywania czynności z osobami ujawnione zostały przy nich środki odurzające. Wstępne badania wykazały, że posiadali oni przy sobie metamfetaminę oraz marihuanę. Zabezpieczone narkotyki zostaną przesłane do laboratorium kryminalistycznego. Zatrzymani trafili do policyjnego aresztu. Dzięki natychmiastowym działaniom oraz skrupulatnej pracy żagańskich kryminalnych, trzeci ze sprawców 22-letni mężczyzna, któremu udało się uciec, został zatrzymany do sprawy już następnego dnia.

Wszyscy mężczyźni usłyszeli zarzuty czynnej napaści na funkcjonariuszy. Natomiast 23- i 25-latek usłyszeli dodatkowo zarzuty m.in, wymuszania czynności urzędowych oraz posiadania środków odurzających. 25-latek został aresztowany na trzy miesiące, natomiast wobec 22-latka prokurator zastosował dozór policyjny. Wobec wszystkich jest także prowadzone postępowanie w związku z niestosowaniem się do zakazu dotyczących grupowania. Podejrzani muszą liczyć się z wnioskiem o ukaranie do sądu.

źródło: sierż. szt. Aleksandra Jaszczuk

