Pseudokibice pozbawieni narkotyków Data publikacji 03.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci CBŚP zatrzymali 37-letniego Krzysztofa G. podejrzanego o udział w grupie przestępczej oraz o produkcję i handel narkotykami. Podczas działań policjanci zlikwidowali plantację konopi, na której rosło 330 krzewów oraz zabezpieczyli tabletki MDMA, dwie tabletkarki i substancje mogące służyć do produkcji narkotyków. Śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej prowadzą prokuratorzy z małopolskiego wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej.

Na polecenie prokuratora Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie funkcjonariusze Zarządu w Krakowie Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali Krzysztofa G. Mężczyzna jest podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej powiązanej ze środowiskiem pseudokibiców jednego z klubów sportowych.

Podczas przeszukania miejsca zamieszkania oraz pobytu Krzysztofa G. ujawniono plantację 330 krzaków konopi innych niż włókniste. Ponadto zabezpieczono ponad 460 sztuk tabletek, z których po przeprowadzeniu wstępnych badań 250 z nich wykazuje obecność substancji psychotropowej o nazwie MDMA. Odnaleziono także półprodukty (wypełniacze) do produkcji tabletek oraz dwa urządzenia do ich wytwarzania tzw. tabletkarki. Policjanci przejęli również inne przedmioty i substancje, które mogą być wykorzystywane do wytwarzania lub przerabiania substancji psychotropowych oraz sterydów anabolicznych.

Prokurator przedstawił Krzysztofowi G. zarzuty związane z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej, udziału w obrocie marihuaną (18 kg), mefedronem (7 kg), jak też uprawę konopi innych niż włókniste oraz wyprodukowanie znacznych ilości tabletek MDMA. Podejrzanemu grozić może kara do 20 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

ij na podstawie Działu Prasowego Prokuratury Krajowej