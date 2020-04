Bydgoscy kryminalni zatrzymali mężczyznę podejrzanego o zabójstwo Data publikacji 03.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z komendy miejskiej namierzyli i zatrzymali 40-latka do sprawy śmierci bydgoszczanina. Ciało mężczyzny zostało znalezione w jednej z bydgoskich kamienic. Prokurator przedstawił już zatrzymanemu zarzut zabójstwa. Grozi mu kara dożywocia.

1 kwietnia br., wieczorem, policjanci z bydgoskiego Śródmieścia ujawnili w jednej z kamienic przy ulicy Mickiewicza ciało 71-letniego mężczyzny. Osoba miała obrażenia głowy. Na miejsce została skierowana ekipa „dochodzeniowo-śledcza”. Pod nadzorem prokuratora funkcjonariusze przeprowadzili oględziny i zabezpieczyli ślady. W sprawę zaangażowali się policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. Kryminalni wytypowali podejrzewanego.

Wczoraj, 02.04.2020 r., policjanci namierzyli i zatrzymali do sprawy 40-latka. Mężczyzna ukrywał się w jednym z opuszczonych budynków w centrum miasta. Zatrzymany został dowieziony do bydgoskiej komendy. Zgromadzony materiał dowodowy został przekazany do prokuratury. Jeszcze dzisiaj 40-latek stanął przed obliczem prokuratora. Oskarżyciel przedstawił mu zarzut zabójstwa. Będzie też skierowany wniosek do sądu o tymczasowy areszt podejrzanego.

Za zabójstwo grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.

(KWP w Bydgoszczy / js)