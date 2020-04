Odpowie za posiadanie znacznej ilości narkotyków Data publikacji 03.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Rypińscy policjanci zatrzymali 31-letniego mieszkańca powiatu rypińskiego pod zarzutem posiadania znacznej ilości narkotyków, które zamierzał sprzedać. Funkcjonariusze zabezpieczyli u niego ponad 1,5 kg środków odurzających. Teraz mężczyzna odpowie za przestępstwo z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności.

W miniony poniedziałek (30.03.20) rypińscy policjanci na podstawie materiałów operacyjnych ustalili, że mieszkaniec powiatu rypińskiego w miejscu zamieszkania posiada środki narkotyczne oraz substancje psychoaktywne tzw. ,,dopalacze''. Substancje te ma zamiar wprowadzić do obrotu. Kryminalni dokonali przeszukania pomieszczeń mieszkalnych, gospodarczych oraz samochodu w wyniku, którego zabezpieczyli rożnego rodzaju substancje narkotyczne. Po przebadaniu i zważeniu okazało się, że 31-latek miał ponad kilogram marihuany, 385 szt. tabletek ecstasy oraz pół kilograma tzw. ,,dopalaczy''. To dało podstawy do zatrzymania mężczyzny, a następnego dnia do przedstawienia mu zarzutów.

Za posiadanie znacznej ilości narkotyków w celu ich sprzedaży grozi mu kara do 12 lat więzienia.